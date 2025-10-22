به گزارش خبرنگار مهر، عدالت حاجی پور صبح چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع و مجاری آب، سازگاری با کمآبی و کارگروه آب و کشاورزی شهرستان انگوت اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی شهرستان در بخش کشاورزی مصرف میشود، از اینرو باید با اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار، بهسازی انهار سنتی و ترویج الگوی کشت گیاهان کمآبطلب در جهت پایداری منابع آبی و افزایش بهرهوری گام برداشت.
وی به بحران کمآبی و مدیریت منابع آبی اشاره کرد و افزود: در این شرایط، به نظر میرسد که یکی از اولویتهای اصلی باید بهینهسازی مصرف آب در این بخش باشد. سیستمهای آبیاری تحت فشار، مانند آبیاری قطرهای و آبیاری بارانی، به دلیل کارآیی بالای خود در مصرف بهینه آب، میتوانند در این راستا نقش بسیار مهمی ایفا کنند. این نوع آبیاریها، نسبت به روشهای سنتی مانند آبیاری غرقابی، قادر به کاهش چشمگیر میزان تبخیر و نفوذ آب به خاک هستند و به همین دلیل میتوانند مصرف آب را به شدت کاهش دهند.
فرماندار انگوت گفت: اما تنها تمرکز بر بهینهسازی سیستمهای آبیاری و زیرساختها کافی نیست. الگوی کشت گیاهان کمآبطلب نیز یک راهبرد اساسی برای مقابله با بحران آب است. کشت گیاهانی که به آب کمتری نیاز دارند، مثل گیاهان مقاوم به خشکی، میتواند به طور مستقیم در کاهش فشار بر منابع آبی تأثیر بگذارد.
حاجی پور ادامه داد: در این جلسه، تمامی جوانب مختلف بحران آب در شهرستان انگوت مورد بررسی قرار گرفت. مدیریت مصرف منابع آبی و راهکارهای مقابله با خشکسالی که ممکن است در آینده شدت پیدا کند از جمله مباحث بررسی سده در این جلسه بود.
در نهایت، فرماندار شهرستان انگوت با تأکید بر ضرورت همکاری همهجانبه میان مردم، مسئولین و متخصصین در این راستا گفت: بدون شک، حل بحران آب نیازمند همگرایی و اقداماتی بلندمدت است که تنها از طریق همفکری و هماهنگی بین تمامی بخشها میسر میشود.
