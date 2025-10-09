حمله اسرائیل به جنوب غزه؛ چند فلسطینی به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطنی شهاب، رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنایتی جدید یک منزل مسکونی در جنوب شهر غزه را هدف حمله هوایی قرار داد که بر اثر آن دستکم۴ نفر به شهادت رسیده و ۹ نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، چندین نفر نیز در پی تخریب ساختمانی که هدف قرار گرفته شده، مفقود شده‌اند.

همزمان با این تحول، اشغالگران صهیونیستی محله «تل الهوا» در جنوب شهر غزه را نیز هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار دادند.

حملات رژیم صهیونیستی به غزه در حالی صورت گرفته که این رژیم پیش از این اعلام کرده بود با اجرایی شدن آتش بس در ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه به وقت محلی، هیچ حمله‌ای به غزه نخواهد شد.

گفتنی است که توافق آتش‌بس در غزه ظهر پنجشنبه میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در شهر شرم الشیخ مصر امضا شد.