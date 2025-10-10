احتمال تعویق سفر ترامپ به تل آویو و تداوم روند خروج نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک رسانه صهیونیستی از احتمال تعویق سفر دونالد ترامپ به اراضی اشغالی خبر داد.

یسرائیل هیوم به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که احتمالا سفر ترامپ به این رژیم روز دوشنبه انجام شود.

از سوی دیگر رسانه صهیونیستی واللا به نقل از برخی منابع اعلام کرد: نیروهای اسرائیلی شروع به عقب نشینی از شهر غزه و اردوگاه الشاطی به سمت خط مورد توافق کرده اند.

یک منبع نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروهای اسرائیلی صبح امروز پس از رصد حرکت مشکوک و ممانعت از حمله به نظامیان اسرائیلی اقدام به گشودن آتش کردند.

منبع مذکور روند عقب نشینی را پیچیده و حساس توصیف و اعلام کرد که ارتش این رژیم نمی خواهد ریسک کند.

منابع نظامی صهیونیستی از کاهش نیروهای این رژیم در غزه خبر دادند و به خروج نیروهای تیپ گولانی و دیگر نیروها از غزه اشاره کردند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از خروج تیپ هفت ارتش این رژیم از غزه خبر داد.

منابع خبری تصاویری از عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از نوار غزه پس از اجرای رسمی توافق آتش بس منتشر کردند.