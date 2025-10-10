  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

راهپیمایی «بشارت نصر» در گیلان برگزار شد

راهپیمایی «بشارت نصر» در گیلان برگزار شد

رشت- راهپیمایی «بشارت نصر» امروز پس از اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه در سراسر استان گیلان و شهر رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دومین سالگرد طوفان الاقصی و همزمان با سراسر کشور راهپیمایی «بشارت نصر» امروز جمعه پس از اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه در تمامی شهرهای استان گیلان و به ویژه در شهر رشت در حال برگزاری است.

مردم غیور گیلان با حضور پرشور در این مراسم، یکصدا جنایات رژیم نامشروع صهیونیستی را محکوم کرده و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان پس از نماز جمعه با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه علیه مردم قهرمان غزه فریاد زدند و همبستگی خود را با آنها نشان دادند.

