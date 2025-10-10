عابدی: توافق حماس با رژیم صهیونیستی شکست راهبردی آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عابدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا یعنی پایبندی به حق، عدالت و صداقت و دوری از هرگونه فساد، خیانت و بی‌عدالتی در عرصه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی و کسی که اهل تقوا باشد همواره به فکر رشد و پیشرفت جامعه خود است.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب در خصوص اجلاسیه نماز افزود: ایشان در بیانیه ها ،سخنرانی ها و در اجلاسیه ها به مناسبت های مختلف نماز را نه فقط یک فریضه عبادی بلکه یک نماد مهم اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی می دانند که نقش بسزایی در سلامت فردی اخلاقی و اجتماعی جامعه دارد.

وی گفت: تاکید بر کیفیت و معنویت نماز، تقویت نماز جماعت و اهمیت آموزش نماز به نسل جوان از محورهای ثابت این دستورالعمل های رهبر معظم انقلاب است و امیدواریم بتوانیم رهنمودهای حکیمانه ایشان را سرلوحه تمامی کارهای خود و جامعه قرار بدهیم.

آتش بس؛اعتراف عملی به ناکامی راهبرد نظامی اسرائیل

امام جمعه موقت گناوه به تحلیل شرایط سیاسی منطقه و توافق اخیر میان حماس و رژیم صهیونیستی پرداخت و اظهار کرد: این توافق تنها یک آتش بس نظامی نیست بلکه یک نشانه ای از یک چرخش جدی در موازنه قدرت و بازیگران تاثیرگذار منطقه است.

وی بیان کرد: توافق اخیر میان جنبش جهاد اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی در ظاهر یک آتش بس مرحله ای است اما در بطن خود حامل پیام های عمیق برای منطقه و جهان اسلام است و در شرایطی که اسرائیل پس از ماه ها تهاجم نظامی و محاصره غزه نتوانست که به هدف اصلی خود یعنی نابودی کامل توان نظامی حماس دست پیدا کند این توافق را باید به نوعی اعتراف عملی به ناکامی راهبرد نظامی اسرائیل دانست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر حماس در شرایطی دشوار توانسته ضمن حفظ موجودیت سیاسی و نظامی خود امتیازاتی مانند آزادسازی گروگان های فلسطینی، گشایش نسبی گذرگاه ها و دریافت کمک های انسانی را به دست آورد.

وی بیان کرد : این توافق تنها محصول فشارهای بین المللی نیست بلکه حاصل تلاقی منافع بازیگران منطقه ای است که در میان آنها جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی اصلی جریان مقاومت نقش راهبردی خود را در پایداری حماس و درهم شکستن سناریوهای آمریکایی - اسرائیلی به طور کامل ایفا کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کشورهایی در اطراف ما بودند که سال ها در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی حرکت می کردند اکنون در مسیر پیچیده ای قرار گرفته اند و از یک سو افکار عمومی از خیابان های قاهره گرفته تا رباط و صنعا حامی مقاومت فلسطین اند از سوی دیگر دولت هایشان در حال مذاکره با رژیمی بودند که دستش به خون هزاران کودک آلوده بود این توافق یک شکست راهبردی برای آمریکا و استکبار و اسرائیل بود، توافق اخیر برای آنها فرصتی است برای سقوط دیپلماتیک اما نه فرصتی برای مشروعیت رژیم صهیونیستی ،چرا که مشروعیت از دل مردم می جوشد نه از طرح های مصنوعی در کنفرانس های عادی سازی.

وی ادامه داد: از سوی دیگر امروز نبرد در میدان های جنگ خلاصه نمی شود اما تا وقتی که عدالت و بازگشت آوارگان و رفع محاصره غزه و پایان اشغال محقق نشده قطعا افکار عمومی دنیا این جنگ را تمام شده حساب نخواهد کرد و آن را یک کاهش موقت خشونت می توان نام گذاشت.

امام جمعه موقت گناوه بیان کرد: مردم منطقه مقاومت را نه صرفا به عنوان یک راهبرد بلکه به عنوان نماد کرامت و عزت اسلامی می دادند لذا این توافق نه پیروزی نهایی و نه پایان راه است این توافق صرفا یک مکث موقت در مسیر طولانی مقاومت و احقاق حق ملت فلسطین است و از این ملت ها هستند که باید هوشیارانه ناظر بر روند آینده باشند تا مبادا آرمان فلسطین در پشت پرده توافقات سیاسی تضعیف یا خدای نکرده معامله شود.

نظارت دقیق تر بر بازار

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتصاد پسا جنگ گفت: هم دولت و هم مردم نقش جدی و کلیدی در این زمینه دارند، دولت باید با برنامه ریزی دقیق و شجاعانه وارد عمل شود و مردم هم با همبستگی، صرفه جویی و عقلانیت اقتصادی از این بحران عبور کنند.

وی اضافه کرد: امروزه نگرانی شدید مردم از افزایش بی رویه و غیر منطقی قیمت اجناس در بازار به حدی رسیده که مشکلات معیشتی بسیاری را برای خانواده ها به وجود آورده است و این گرانی ها نه تنها قدرت خرید اقشار کم برخوردار را کاهش داده بلکه باعث ایجاد نارضایتی عمومی و بی ثباتی اقتصادی می شود لذا از مسئولان تقاضا داریم با نظارت دقیق تر بر بازار، جلوگیری از سودجویی دلالان و عرضه منصفانه کالاها اقدامات عاجل و موثرتری در جهت کنترل قیمت ها انجام دهند .

حجت الاسلام عابدی اضافه کرد: واقعا آرامش و رفاه جامعه مختل شده است و به اینکه بگوییم فلان شخص مسئول قیمت گذاری ارز است و بنده مسئول نیستم اینطور که شیوه مدیریت کردن نیست بلکه به عنوان مسئول در مقابل مردم باید پاسخگو باشید .

وی تاکید کرد: ما بر این باوریم همان گونه که این ملت با سربلندی از آزمون دفاع نظامی بیرون آمد با اراده ملی و مدیریت جهادی از آزمون اقتصادی هم سربلند سر بلند عبور خواهد کرد.

لزوم تقویت پیوند دو رکن اساسی خانه و مدرسه

خطیب جمعه گناوه همچنین با گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان گفت: در مسیر رشد و تربیت و شکوفایی استعداد های دانش آموزان، پیوند و همکاری موثر میان خانه و مدرسه از جایگاه ویژه و انکار ناپذیر برخوردار است.

وی تصریح کرد: نقش کلیدی اولیا و مربیان به عنوان دو رکن در فرآیند آموزش و پرورش ایجاب می کند تا این ارتباط به شکلی مستمر و هدفمند و سازنده برقرار بشود لذا موفقیت پایدار در آموزش و پرورش دانش آموزان در گرو هم افزایی توانمندی ها و همدلی و مشارکت واقعی بین خانه و مدرسه خواهد بود.

وی بیان کرد: امیدواریم با اجرای راهکارها گامی موثر در جهت ارتقا سطح تربیتی ، اخلاقی عملی فرزندان این کشور برداریم که نسل ما نسل با عفت ،با حیا باشد و هنر ما باید این باشد که نسل با حیا پرورش بدهیم و این نسل با حیا و با عفت پرورش پیدا نمی کند جز اینکه پیوند دو رکن اساسی خانه و مدرسه تقویت و حفظ شود.