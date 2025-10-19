آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه قزوین – رشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معیری‌پور اظهار کرد: آزادراه قزوین – رشت به عنوان یکی از محورهای اصلی ارتباطی شمال کشور، نقش مهمی در جابه‌جایی مسافر و بار بین استان‌های مرکزی و شمالی ایفا می‌کند و روزانه حجم قابل توجهی از تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین از این مسیر انجام می‌شود.

وی افزود: به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور، بهبود کیفیت آسفالت و ارتقای تجربه سفر کاربران جاده‌ای، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در این آزادراه آغاز شده است.

مدیرکل راهداری استان قزوین با بیان اینکه این عملیات در دو باند رفت و برگشت و در طول ۸۴ کیلومتر اجرا می‌شود، گفت: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۴۴۳ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

معیری‌پور تصریح کرد: عملیات اجرایی در چندین قطعه و به صورت مرحله‌ای در حال انجام است تا ضمن تسریع در روند اجرا، از ایجاد اختلال در تردد خودروها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: با تکمیل این طرح، سطح سواره‌رو در هر دو باند بازسازی و مقاوم‌سازی خواهد شد و شرایط تردد در مسیر قزوین – رشت به‌طور محسوسی بهبود می‌یابد. همچنین با اجرای لایه‌های جدید آسفالتی، میزان اصطکاک سطح مسیر افزایش یافته و ایمنی سفر، به‌ویژه در شرایط بارندگی و فصول سرد سال ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل راهداری استان قزوین با اشاره به اهمیت نگهداری مستمر راه‌ها گفت: راهداری محورهای پرتردد مانند آزادراه قزوین – رشت نیازمند توجه ویژه است، چرا که تردد بالا، شرایط آب‌وهوایی و تغییرات دمایی موجب فرسایش سطح راه می‌شود و برای حفظ استانداردهای ایمنی باید عملیات بهسازی به‌صورت دوره‌ای انجام گیرد.

وی بیان کرد: علاوه بر عملیات روکش آسفالت، در این طرح اقداماتی نظیر ترمیم شانه راه، پاکسازی و بهسازی آبروها، اصلاح شیب عرضی، نصب علائم هشداردهنده و اجرای خط‌کشی جدید نیز در دستور کار قرار دارد تا مسیر آزادراه از نظر ایمنی و زیبایی بصری ارتقا یابد.

معیری‌پور در پایان از رانندگان خواست در زمان اجرای عملیات عمرانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم راهنمایی موقت، همکاری لازم را با عوامل راهداری داشته باشند و افزود: هدف نهایی اجرای این طرح‌ها، افزایش رفاه و ایمنی سفر برای مردم است و اداره کل راهداری قزوین با استفاده از ظرفیت‌های فنی و انسانی خود تلاش می‌کند تا پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان و با بهترین کیفیت به بهره‌برداری برسند.