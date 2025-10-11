اردوی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان کشور در جزیره قشم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه هفتمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان ایران با هدف آمادگی برای حضور در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو به میزبانی منطقه آزاد قشم در حال برگزاری است.

در این اردو که با حضور دو تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان کشور برگزار می‌شود، ملی‌پوشان تمرینات خود را زیر نظر فریدون الهامی سرمربی تیم ملی و چهره نام‌ آشنای هرمزگانی بر روی ماسه‌های طلایی سواحل قشم پیگیری می‌کنند.

این مرحله از اردو به مدت ۱۴ روز ادامه خواهد داشت و شامل سه محور تمرینی توپی، بدنسازی و هوازی است که با برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی در حال انجام است.

ترکیب کادر فنی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان شامل فریدون الهامی « سرمربی»، رضا گلزاری هرمزی « مربی »، دردی‌محمد کمی «مربی بدنساز» و بهنام بگجانی «سرپرست » تیم است.

بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون، این اردو آخرین مراحل آماده‌سازی تیم‌های ملی پیش از اعزام به بیست و پنجمین دوره المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو محسوب می‌شود؛ رقابت‌هایی که از ۲۴ آبان‌ماه سال آینده در ژاپن آغاز خواهد شد.

کاروان المپیکی ایران در این رقابت‌ها با ۱۶۰ ورزشکار، مربی، پزشک، سرپرست و عوامل اجرایی در قالب ۱۲ رشته ورزشی شرکت می‌کند.