۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

هزینه۲۱ میلیارد دلاری اسرائیل از جیب مردم آمریکا برای نسل کشی در غزه

موسسه کویینسی گزارش داد که در طول جنگ غزه، آمریکا ۲۱.۷ میلیارد دلار به اسرائیل کمک مالی و نظامی کرده است. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از رسپانسیبل استیتکرافت، موسسه کشورداری کویینسی طی گزارشی اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های دانشگاه براون آمریکا، کاخ سفید در طول جنایت اسرائیل علیه مردم غزه ۲۱.۷ میلیارد دلار به این رژیم کمک مالی و نظامی کرده است.

این موسسه اعلام کرده که بسیاری از کارشناسان اقدامات رژیم صهیونیستی را نسل کشی توصیف کرده اند اما چیزی که مهم است این است که این رژیم بدون کمک آمریکا نمی‌توانست چنین جنایتی را رقم بزند.

موسسه کویینسی حجم کمک مالی آمریکا طی دو سال گذشته به رژیم صهیونیستی برای کشتار مردم غزه را ۲۱.۷ میلیارد دلار ارزیابی کرده و می‌گوید این رقم سه برابر رقم کمک سالانه مورد توافق در قرارداد ده ساله ۳۸ میلیارد دلاری است که دولت آمریکا در زمان باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، متعهد به پرداخت آن به رژیم صهیونیستی شده بود.

موسسه مذکور در گزارش خود آورده که در واقع رژیم صهیونیستی بدون کمک مالی و نظامی کاخ سفید نمی‌توانست چنین ویرانی را در سطح غزه خلق کند و بدون این پول توانایی این رژیم برای اقدام علیه دیگر کشورهای منطقه هم به میزان قابل توجهی حدود می‌شد.

موسسه کویینسی همچنین اعلام کرده که در این مسیر آمریکا حتی در تأمین قطعات یدکی و نگهداری از تجهیزات و تعمیر آنها هم برای رژیم صهیونیستی هزینه کرده و کمک کرده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

      صد درصد بیشتراست این پولها که ازطرف دولت آمریکا خرج شده ولی کمک اصلی از طرف شرکتها وایپک کمک بیشتر از دولت امریکاست

