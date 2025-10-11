استان سمنان با کمبود انرژی مواجه نیست؛ ضرورت مدیریت مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات عصر شنبه در نخستین جلسه کمیته استانی تامین پایدار انرژی در محل استانداری سمنان با تاکید بر اینکه کمبود منابع انرژی در حال حاضر برای استان وجود ندارد، ابراز داشت: این در صورتی که مدیریت مصرف نیز اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه تامین منابع انرژی برای ماه‌های سرد سال از هم اکنون باید مدیریت شود، افزود: ذخیره سازی و مدیریت صحیح مصرف باید در دستور کار واقع شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه انتظار می‌رود دستگاه‌ها و شهرداری‌ها به این مقوله ورود کنند، ابراز داشت: این باعث می‌شود تا بحران را با کمترین چالش در استان سمنان سپری کنیم.

ایلیات با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید برای هر شرایط احتمالی بحرانی در آمادگی کامل باشند، تصریح کرد: صنایع نیز در مقابل باید همکاری لازم را داشته باشند تا خدمات رسانی با اختلال مواجه نشود.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت برق و گاز به صورت ترکیبی باید انجام شود، افزود: می‌بایست از قطع همزمان این دو انرژی توأم انجام گیرد چرا که مکمل یکدیگر هستند و انجام مدیریت صحیح در این خصوص لازم و ضروری است.