به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به بسته شدن موقت آسمان کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و تبعات ناشی از آن در برخی فرودگاه‌ها از جمله تبریز و اصفهان، اظهار کرد: پس از برقراری محدودیت‌های پروازی ناشی از ملاحظات امنیتی، به تدریج و با بازگشایی مرحله‌ای آسمان ایران، ابتدا در نیمه شرقی و سپس در سایر نقاط کشور، پروازها به روال عادی بازگشتند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد فرودگاه‌های کشور در شش‌ماهه نخست سال‌جاری ادامه داد: در این مدت، با ارائه خدمات فرودگاهی، ۱۶ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۰۳ مسافر در ۶۱ فرودگاه مالکیتی و غیرمالکیتی اعزام و پذیرش شدند.

وی با اشاره به عملکرد فرودگاه‌های کشور در بخش اعزام و پذیرش مسافر و نشست و برخاست هواپیما در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: در این بازه زمانی در مجموع ۱۵۲ هزار و ۳۱۳ فروند هواپیما در فرودگاه‌های کشور نشست و برخاست کردند.

امیرانی افزود: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، طی این مدت ۱۶۳ هزار و ۸۸۶ تُن بار همراه مسافر و محموله‌های پستی در ۶۱ فرودگاه کشور جابه‌جا شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت، ۱۳۴ هزار و ۱۷۵ فروند هواپیمای مسافری نشست و برخاست داشته‌اند، اظهار کرد: در همین مدت ۱۴ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۸۰۵ مسافر در این فرودگاه‌ها اعزام و پذیرش شدند.

وی ادامه داد: همچنین در نیمه نخست امسال، ۱۴۳ هزار و ۲۸۵ تُن بار همراه مسافر و محموله‌های پستی در ۴۹ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران جابه‌جا شده است.

امیرانی به عملکرد فرودگاه مهرآباد به عنوان پرترددترین فرودگاه کشور اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی، ۴۷ هزار و ۸۶ فروند هواپیمای مسافری در مهرآباد نشست و برخاست کرده و پنج میلیون و ۱۳۳ هزار و ۸۴۴ مسافر از طریق این فرودگاه اعزام و پذیرش شده‌اند.

وی تصریح کرد: فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد کشور، در شش‌ماهه نخست سال جاری شاهد انجام ۳۰ هزار و ۲۸۳ فروند نشست و برخاست بود و در مجموع سه میلیون و ۹۴۱ هزار و ۳۴۷ مسافر در این فرودگاه تردد کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز به عنوان سومین فرودگاه پرتردد کشور یادآور شد: در مدت مذکور، ۱۰ هزار و ۲۳۸ فروند نشست و برخاست هواپیمای مسافری در این فرودگاه انجام شد و در مجموع یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۱۲۷ مسافر از این فرودگاه جابه‌جا شدند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، فرودگاه‌های اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و کرمان به ترتیب شاهد انجام ۶ هزار و ۵۵۶، ۵ هزار و ۶۳۹، ۵ هزار و ۲۰۸، ۴ هزار و ۷۲۸ و ۳ هزار و ۳۰ فروند نشست و برخاست هواپیمای مسافری بوده‌اند.