اکبری: ساخت پروژه های آموزشی سیستان وبلوچستان پیشرفت ۳۴درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله اکبری ظهر شنبه در جلسه بررسی پروژه‌های طرح نهضت توسعه فضاهای آموزشی گفت: اولویت اصلی ما تأمین زمین برای پروژه‌ها، ثبت مستندات مالکیت و آغاز ساخت فضاها است و همکاری آموزش و پرورش و نوسازی مدارس در تحویل زمین‌ها و نظارت بر ساخت، بسیار مؤثر بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: صورت‌جلسات تحویل زمین پروژه‌های خیرین باید در سامانه ادیب بارگذاری شود و برای پروژه‌هایی که زمین ندارند، زمین جایگزین تعیین یا از موافقت‌نامه حذف خواهند شد.

اکبری بیان کرد: انتظار می‌رود همه متولیان این حوزه به‌صورت جهادی فعالیت کنند و از ظرفیت‌های موجود استان مانند جامعه خیرین، دهیاران، بخشداران و فرمانداران در شهرستان‌ها بهره‌برداری نمایند و در قالب سند پروژه‌های آموزشی اقدامات جدی را انجام داده و نظارت مستمر داشته باشند.

وی ادامه داد: متولیان امر آموزش با توجه به همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پیشگام و محور تحقق ساخت ۶۵۳۳ کلاس درس در استان باشند.