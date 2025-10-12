کمدی مبتذل در مسیر تخریب فرهنگ غنی ایرانی؛ احیای آثار فاخر ضروری است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی ایران از ۲۱ تا ۲۴ ماه جاری به میزبانی زنجان در حالی برگزار میشود که برخی فیلمهای کمدی اکران شده در پرده سینماها و قاب تلویزیون فاصله زیادی با کمدی فاخر و پخته به لحاظ ساختار فیلم نامه و کارگردانی دارند.
فیلمنامههای ضعیف، سطحی و غالباً مبتذل برخی از فیلمهای کمدی که طی دهه اخیر اکران شدهاند، صرفاً برای خندان مخاطب تهیه شدهاند، اما این خندههای سطحی در نهایت به تخریب فرهنگ طنز ایرانی و آسیب به ساختارهای روانی جامعه منجر شده است.
فرهنگ جامعه ایران بهشدت نیازمند تولید و اکران فیلمهای کمدی فاخر است تا علاوه بر ایجاد سرگرمی سالم و مفرح برای خانوادهها، ارزشهای فرهنگی و اخلاقی نیز بهدرستی منتقل شود. این نوع فیلمها میتوانند پلی باشند میان تفکر و شادی؛ بهطوری که مخاطب علاوه بر لذت بردن، به مسائل مهم اجتماعی و انسانی نیز اندیشه کند.
طنز هوشمندانه و ظریف، ارزش فرهنگی و اخلاقی، مخاطب همه گروههای سنی، توجه به فیلمنامه و کارگردانی و ساختار داستانی قوی از ویژگیهای فیلم کمدی فاخر است، کمدی که همه افراد خانواده بتوانند در کنار هم به تماشای آن بشینند نه اینکه در عنوان بندی فیلم درجه بندی گروه سنی برای تماشای فیلم کمدی لحاظ شود.
بسیاری از فیلمهای کمدی به نوعی ابتذال نمایشی دامن میزنند
یک فیلمساز گفت: بسیاری از فیلمهای کمدی نه تنها طنز نیستند، بلکه به نوعی ابتذال نمایشی دامن میزنند.
فرید احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طنز واقعی، نقدی هوشمندانه و هنرمندانه بر جامعه و ابزاری برای طرح مسائل جدی در قالبی شیرین و تأملبرانگیز است، افزود: آثار فاخر طنز، ضمن ایجاد خنده، اندیشه و آگاهی را نیز به همراه دارند.
آنچه امروز در سینمای تجاری رایج شده، عمدتاً بر پایهی شوخیهای سطحی، تکرار موقعیتهای کلیشهای و گاه حتی تحقیر طبقات اجتماعی شکل گرفته است
این فیلمساز زنجانی اظهار کرد: آنچه امروز در سینمای تجاری رایج شده، عمدتاً بر پایه شوخیهای سطحی، تکرار موقعیتهای کلیشهای و گاه حتی تحقیر طبقات اجتماعی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در واقع، فیلمهای «خندهدار» جای فیلمهای «طنز» را گرفتهاند. فقدان جسارت در تولید آثار فاخر در شرایط فعلی، تولید فیلمهای جدی و معناگرا با ریسک اقتصادی بالایی همراه است.
این فیلمساز زنجانی با بیان اینکه تماشاگر کمتر رغبت میکند برای دیدن اثری تلخ و تأملبرانگیز هزینه کند، در حالیکه فیلم کمدی تضمین نسبی فروش دارد، گفت: همین امر سبب شده که بخش قابلتوجهی از سینماگران، حتی آنان که پیشتر در ژانرهای اجتماعی یا تاریخی فعالیت داشتند، به سمت تولید آثار کمدی متمایل شوند.
احدیان افزود: این چرخش بدون پشتوانه فکری و محتوایی، در درازمدت به افول سلیقه عمومی و بیاعتمادی به سینما منجر میشود.
این فیلمساز زنجانی با بیان اینکه کمدی اثری است طنزی که خنده را با معنا همراه کند و جامعه را به تفکر و گفتوگو وادارد، ادامه داد: آثاری چون مارمولک، اجاره نشین ها و لیلی با من است نشان داده که میتوان هم خنداند و هم تأثیر گذاشت. امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه به خنده آگاهانه نیاز دارد؛ نه خندهای از سر فراموشی، بلکه خندهای برای دیدن و فهمیدن است.
احدیان افزود: در همین میان، برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران به میزبانی استان زنجان را میتوان حرکتی بزرگ و امیدبخش دانست. این جشنواره فرصتی است برای آسیبشناسی تولیدات طنز و بازتعریف جایگاه طنز فاخر در سینمای کشور. در فضایی با نشاط و با محوریت فیلمهای مختص ژانر کمدی، آثار منتخب توسط داوران متخصص ارزیابی میشوند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت این ژانر، مسیر آیندهی سینمای طنز ایران روشنتر شود.
وی اضافه کرد: اگر این رویداد بتواند به جای صرفاً تجلیل از فروش، به محتوا و کیفیت آثار توجه کند، میتواند سرآغازی باشد برای بازگشت «خنده آگاهانه» به پرده نقرهای. بهعنوان فیلمسازی که در کارنامهام تجربه ساخت فیلم طنز نیز وجود دارد، بر این باورم که طنز اصیل، رسالت اجتماعی دارد و میتواند زبان گویای مردم باشد. از اینرو، از همت و ابتکار برگزارکنندگان نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی ایران صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
این فیلمساز زنجانی گفت: این جشنواره میتواند بستری برای گفتوگو، نقد و ارتقای کیفیت تولیدات کمدی باشد و با جهتدهی درست، راه را برای شکلگیری نسلی تازه از فیلمسازان طنزاندیش و متعهد باز کند.
سینمایی که خنده را با اندیشه و محتوای فرهنگی در هم میآمیزد و به رشد سلیقه هنری جامعه کمک میکند
دبیر نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی ایران گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، رسیدن به سینمای فاخر و خانوادگی است؛ سینمایی که خنده را با اندیشه و محتوای فرهنگی در هم میآمیزد و به رشد سلیقه هنری جامعه کمک میکند.
ساسان قجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین رویداد ملی سینمای ایران با ژانر مشخص «کمدی»، اظهار کرد: این جشنواره فرصتی است برای آسیبشناسی تولیدات طنز و بازتعریف جایگاه طنز فاخر در سینمای کشور. در فضایی با نشاط و با محوریت فیلمهای مختص ژانر کمدی، آثار منتخب توسط داوران متخصص ارزیابی میشوند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت این ژانر، مسیر آیندهی سینمای طنز ایران روشنتر شود.
وی افزود: هدف ما ترویج و تقویت کمدی فاخر است؛ آثاری که خانوادهها بتوانند با آرامش و لذت در کنار فرزندان خود تماشا کنند و در عین خنده، به تأمل و تفکر نیز وادار شوند.
قجر با بیان اینکه سینمای کمدی میتواند عامل نشاط اجتماعی و اصلاح فرهنگی باشد، افزود: ما به دنبال خنده صرف نیستیم، بلکه میخواهیم آثار طنز و کمدی محتوای اجتماعی، اخلاقی و انسانی داشته باشند و در مسیر ارزشهای فرهنگی جامعه حرکت کنند.
نخستین جشنواره فیلمهای کمدی ایران با هدف احیای ژانر فاخر کمدی برگزار میشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: نخستین جشنواره فیلمهای کمدی ایران با هدف احیای ژانر فاخر کمدی و تقویت نشاط اجتماعی در استان برگزار میشود.
جعفر محمدی در گفتگویی افزود: در دهه اخیر سینمای ایران از کمدی فاخر متناسب با الگوهای فرهنگی ایرانی و اسلامی فاصله گرفته است. بسیاری از آثار امروز با شوخیهای سطحی و غیراخلاقی همراهند و تماشای آنها برای خانوادهها دشوار شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به برگزاری جشنواره ملی فیلم کمدی در زنجان ادامه داد: هدف ما این است که با برگزاری این جشنواره، بار دیگر شأن و جایگاه سینمای کمدی را بازگردانیم.
محمدی با تأکید بر نقش این جشنواره در احیای سینمای طنز فاخر گفت: در یک دهه اخیر از سینمای کمدی متناسب با فرهنگ ایرانی فاصله گرفتهایم. هدف ما از برگزاری این جشنواره بازگرداندن شأن و اصالت این ژانر و معرفی فیلمهایی است که بتوان آنها را در کنار خانواده تماشا کرد.
در همین میان، برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران به میزبانی استان زنجان را میتوان حرکتی بزرگ و امیدبخش دانست.
فیلم کمدی فاخر پلی است میان سرگرمی و فرهنگ، جایی که مخاطب هم میخندد و هم میاندیشد، اما فیلم کمدی مبتذل تنها به دنبال ایجاد خنده زودگذر است که میتواند به تدریج باعث افت کیفیت سینما و فرهنگ عمومی شود.
جشنوارههایی مانند «جشنواره ملی فیلم کمدی» با هدف حمایت و معرفی آثار فاخر، در تلاشند این نگاه را در سینمای ایران تقویت کنند.
