برگزاری اجلاس صلح در شرم الشیخ مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد که شهر شرم الشیخ مصر روز دوشنبه میزبان اجلاس صلح برای پایان دادن به جنگ غزه به ریاست مشترک سیسی و ترامپ و با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور خواهد بود.

طبق بیانیه ریاست‌جمهوری مصر، هدف از این اجلاس پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه و آغاز دوران جدیدی از امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

دفتر ریاست جمهوری مصر پیش از این به نقل از «عبدالفتاح السیسی» اعلام کرد که این کشور در آینده میزبان یک کنفرانس بین‌المللی برای بهبود اوضاع و بازسازی زود هنگام در نوار غزه خواهد بود.

مذاکرات غیر مستقیم هیأت‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.