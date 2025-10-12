به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی در دیدار با فرمانده بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه همکاری با نیروهای نظامی و انتظامی نقش مهمی در تأمین امنیت و آرامش دریا دارد، گفت: ما برای حمایت از صیادان قانونی، نیازمند مقابله با صید غیرمجاز هستیم و خوشبختانه بسیج دریایی همواره پشتیبان شیلات در این حوزه بوده است.

وی از آغاز تدوین سازوکار مشترک برای نظارت بر صید و گسترش توان کنترلی در آب‌های جنوب خبر داد.

بارانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری‌ها، امنیت صید، معیشت جامعه صیادی و پایداری ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای عمان تضمین شود.