  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۳

بارانی: سازوکار جدید برای ارتقای کنترل صید در جنوب کشور تدوین می‌شود

بندرعباس- مدیرکل شیلات هرمزگان از آغاز تدوین سازوکار مشترک برای نظارت بر صید و گسترش توان کنترلی در آب‌های جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی در دیدار با فرمانده بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه همکاری با نیروهای نظامی و انتظامی نقش مهمی در تأمین امنیت و آرامش دریا دارد، گفت: ما برای حمایت از صیادان قانونی، نیازمند مقابله با صید غیرمجاز هستیم و خوشبختانه بسیج دریایی همواره پشتیبان شیلات در این حوزه بوده است.

وی از آغاز تدوین سازوکار مشترک برای نظارت بر صید و گسترش توان کنترلی در آب‌های جنوب خبر داد.

بارانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری‌ها، امنیت صید، معیشت جامعه صیادی و پایداری ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای عمان تضمین شود.

