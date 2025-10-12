  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

پرداخت معوقات پزشکان خانواده با همکاری بیمه‌ها بهبود یافت

معاون بهداشت وزارت بهداشت از پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات معوقه کادر بهداشت به‌ویژه پزشکان خانواده، خبر داد.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: در پی تجمع اخیر کادر بهداشت به دلیل مطالبات معوقه، به ویژه پزشکان خانواده تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، خوشبختانه با تعاملات صورت گرفته، بخش قابل توجهی از معوقات پرداخت شد، همچنین مسئولان بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت تعهد کردند که پرداخت‌ها از این پس به صورت منظم و سر موعد انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر، تنها بخش کوچکی از مطالبات مربوط به تفاوت‌های پایشی باقی مانده است؛ این بخش بر اساس ارزیابی عملکرد و پایش انجام می‌شود و پرداخت آن نیز در حال تصفیه است و بدین ترتیب، روند پرداخت‌ها بهبود یافته و هم بیمه سلامت و هم بیمه تأمین اجتماعی عملکرد مناسبی در این زمینه دارند.

محدثه رمضانعلی

