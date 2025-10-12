به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی صبح یکشنبه در جمع معاونان با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت دانشآموزی استان در مقطع ابتدایی تحصیل میکنند، گفت: آموزش ابتدایی تنها یک مقطع تحصیلی نیست، بلکه زیربنای رشد شخصیتی، مهارتی و اخلاقی نسل آینده به شمار میرود.
وی، اهمیت این دوره را در مسیر توسعه کشور کلیدی دانست و اظهار کرد: مهارتهایی مانند خواندن، نوشتن، حساب کردن، مسئولیتپذیری، احترام و صداقت باید در همین دوره نهادینه شوند، آموزش ابتدایی بستری برای کشف استعدادها و پرورش خلاقیتهای کودکان است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۲۷۰ هزار دانشآموز مازندرانی در مدارس ابتدایی مشغول تحصیل هستند، تأکید کرد: توجه به این مقطع بهمنزله سرمایهگذاری بلندمدت برای ساختن جامعهای توانمند، خلاق و متعهد است. این وظیفهای ملی است که از مناطق محروم تا مراکز استان با جدیت پیگیری شود.
آموزش ابتدایی باید بر مدار تحول حرکت کند
محمد اصغریان، سرپرست جدید معاونت آموزش ابتدایی مازندران، با اشاره به جایگاه محوری آموزش ابتدایی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: استان ما به عنوان یکی از باسوادترین استانهای کشور، نیازمند یک نقشه راه جامع و منسجم در این حوزه است.
وی افزود: برنامهریزیهای دوره ابتدایی باید بر اساس شش ساحت تعلیم و تربیت طراحی شده و با رویکردی تحولی به اجرا درآید.
اصغریان همچنین به برخی از طرحهای شاخص در این مقطع از جمله «مدارس تراز»، «طرح حامی»، «جشنواره جابر» و «اجتماعات یادگیری» اشاره کرد و بر اجرای هدفمند و کیفی آنها برای رشد متوازن دانشآموزان تأکید کرد.
سرپرست معاونت آموزش ابتدایی استان در پایان با تأکید بر پوشش کامل تحصیلی کودکان لازمالتعلیم تصریح کرد: هیچ دانشآموزی نباید به دلیل شرایط اقتصادی، جغرافیایی یا اجتماعی از حق آموزش محروم بماند.
