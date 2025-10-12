  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

بزرگترین گردهمایی فرهنگی حزب الله در بیروت آغاز شد

تجمع ده‌ها هزار نفری جمعیت الکشافة ارگان فرهنگی حزب الله لبنان با عنوان «نسل‌های سید» که بزرگترین تجمع فرهنگی در دنیا محسوب می‌شود، از لحظاتی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های مقاومت، از لحظاتی پیش بزرگ‌ترین تجمع ده‌ها هزار نفری جمعیت الکشافة ارگان فرهنگی حزب الله لبنان با شعار «ما بر عهد خود هستیم ای نصرالله» آغاز شد.

جمعیت فرهنگی امام مهدی (عج) امروز یکشنبه گردهمایی بزرگ فرهنگی «نسل‌های سید» را در شهرک ورزشی بیروت با مشارکت بیش از ۶۰ هزار نفر از نوجوانان و جوانان بستر مردمی مقاومت در لبنان برگزار می‌کنند.

این گردهمایی به پاس وفاداری و گرامیداشت یاد و خاطره شهادت سید شهدای امت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و همچنین جشن چهلمین سالگرد تأسیس جمعیت فرهنگی امام مهدی برگزار می‌شود.

