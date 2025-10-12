  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

شه بخش: کارفرمایان متخلف سیستان و بلوچستان جریمه شدند

زاهدان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از جریمه ۳۲ کارفرما متخلف در به کار گیری اتباع خارجی غیر مجاز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اله‌نظر شه‌بخش گفت: در راستای اجرای قانون کار و صیانت از نیروی انسانی داخلی، بازرسان کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۱۰۰۰ مورد بازرسی از صنوف مختلف استان انجام دادند که در نتیجه آن ۶۰۹ تبعه خارجی غیرمجاز شناسایی و ۳۲ کارفرما به‌دلیل بکارگیری این افراد به مراجع قضائی معرفی شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برای کارفرمایان متخلف، در مجموع ۲۱ میلیارد و ۱۹ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

وی ضمن بیان اینکه این روند با جدیت همچنان ادامه دارد، بیان کرد: بکارگیری اتباع غیرمجاز ضمن ایجاد مخاطرات امنیتی و اجتماعی، باعث تضییع فرصت‌های شغلی شهروندان ایرانی می‌شود و برخورد قانونی با متخلفان براساس قانون انجام می‌گیرد.

شه بخش در پایان گفت: صاحبان واحدهای صنفی و صنعتی پیش از جذب نیروی کار خارجی، مجوزهای قانونی لازم را دریافت کنند تا از برخورد و اعمال قانون مصون بمانند.

