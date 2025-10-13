به گزارش خبرنگار مهر، بازی وعده صادق ۳ توسط سازمان توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس بر اساس عملیات وعده صادق و نبرد ۱۲ روزه طراحی و نسخه اندرویدی آن آماده شده است.

در این بازی، موج‌های بیست‌ و یک‌ گانه عملیات به‌صورت یک مرحله پیاده‌سازی شده‌اند که تاکنون ۸ مرحله آن تکمیل شده است. نسخه آزمایشی بازی طی روزهای آینده در فروشگاه‌های نرم‌افزاری عرضه شود.

بازی وعده صادق ۳ از دید دوربین‌های شهری رژیم هک‌شده و پهپادهای ایرانی روایت می‌شود. این پهپادها تصاویر را منتقل کرده و اهداف مختلفی را مطابق با وقایعی که در نبرد ۱۲ روزه رخ داده هدف‌گیری می‌کنند. بازیکنان می‌توانند با سلاح‌هایی که از ابتدای بازی در اختیار دارند، به مقابله بپردازند، این سلاح‌ها را ارتقا دهند یا مدل‌های جدیدی خریداری کنند، از جمله موشک‌ها و پهپادهای ایرانی برای حمله به اهداف مختلف در مناطق اشغالی است.

بازی وعده صادق ۳ در مقایسه با نسخه‌های قبلی تفاوت‌های چشمگیری دارد. در حالی که نسخه ویندوز قبلاً عرضه شده بود و داستان آن مسیری از غزه، لبنان، عراق، یمن و ایران را پوشش می‌داد و از عملیات طوفان تا وعده صادق دو روایت می‌کرد، تمرکز اصلی نسخه سوم بر نبرد ۱۲ روزه است. این نسخه بیشتر به جزئیات حملات رژیم به خاک جمهوری اسلامی ایران و دفاع متقابل پرداخته است.

این بازی با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس به زودی از طریق سامانه‌های معتبر داخلی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت و روایتگر بخشی از رویدادهای مهم دفاعی کشور است.