نماد خوک برای اسرائیل در بازی موبایلی ایرانی «نبرد میرزا»

به گزارش خبرنگار مهر، بازی «نبرد میرزا» داستان ایرانی را روایت می‌کند که شخصیت اصلی آن میرزا است. میرزا فردی بود که زمانی در نقش صیاد و جنگجوی کشورش فعالیت می‌کرد. در دنیای این بازی، تمام کشورها به جز ایران، در قالب حیواناتی به تصویر کشیده شده‌اند که به ایران حمله می‌کنند. در این میان، میرزا تصمیم می‌گیرد از سرزمینش دفاع کند.

این بازی به سبک «شوت‌ام‌آپ» و همچنین «بولت‌استور» طراحی شده است. بازی توسط استودیو ایران ساخته و عرضه می‌شود و در حال حاضر دارای ۴۹ مرحله است. البته تیم توسعه‌دهنده همچنان در حال تولید محتوا و آپدیت‌های جدید برای آن هستند.

این بازی برای گروه سنی بالای ۷ سال طراحی شده و روی سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS قابل اجراست.

از ویژگی‌های بارز این بازی وجود انواع سلاح‌ها و حیوانات با توانایی‌های متنوع است. بازیکنان می‌توانند با توجه به سلیقه، سلاح‌های خود را ارتقا دهند یا آن‌ها را تغییر دهند تا با دشمنان هر مرحله مقابله کرده و پیروز شوند.

هدف اصلی از ساخت این بازی، نمایش اقتدار کشور ایران بوده و ایده آن پس از جنگ ۱۲ روزه مطرح شده است. در این بازی به صورت خاص، کشور اسرائیل با نماد خوک به تصویر کشیده شده و نمادهایی از پرچم این کشور نیز در طراحی آن دیده می‌شود. برای دیگر کشورها نمادها به حالت غیرمستقیم و نامحسوس پیاده‌سازی شده‌اند.