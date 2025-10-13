برخورد قاطع با متخلفان بازار در دامغان؛ پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف

محمد نوچه ناسار در حاشیه طرح گشت مشترک نظارت و تنظیم بازار دامغان و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار استان و شهرستان و تأکید استاندار سمنان بر استمرار بازرسی‌ها از واحدهای صنفی، افزود: در یک ماه گذشته، بیش از ۷۵۰ مورد بازرسی توسط چهار اکیپ دو نفره از اعضای گشت مشترک شهرستان انجام شده است. در نتیجه این بازرسی‌ها، ۷۵ پرونده تخلف صنفی تشکیل و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد، ۱۰ واحد صنفی متخلف با حکم پلمب و جریمه نقدی مواجه شدند، تصریح کرد: بیشترین تخلفات ثبت‌شده مربوط به گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و در موارد محدودی نیز قاچاق کالا بوده است که با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.

نوچه‌ناسار همچنین اظهار داشت: در بازدید امروز، نظارت ویژه‌ای بر قیمت و نحوه عرضه برنج به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی انجام شد تا توزیع آن مطابق با نرخ‌های مصوب صورت گیرد.

فرماندار دامغان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه کالاهای اساسی با قیمت غیرمصوب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا برخورد قانونی لازم با متخلفان انجام شود.