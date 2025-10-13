بهمن: پدافند هوایی به یک نیروی شهیدپرور بدل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد بهمن روز دوشنبه در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی شمالغرب با تبریک سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار کرد: حضرت امام (ره) عنصر معنویت را که یکی از مؤلفه‌های مهم در اقتدار دفاعی کشور است با فرمان تاریخی خود مبنی بر تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی، این مهم را در بدنه ارتش ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه فرماندهان امروز ارتش فرماندهانی ولایتمدار، متعهد، متدین و معتقد به اصول و مبانی انقلاب اسلامی هستند گفت: در سایه وجود همین خصایص و ویژگی‌های منحصربه فرد، ارتش جمهوری اسلامی ایران به یک ارتش مکتبی و حزب اللهی مبدل گشته است.

حجت الاسلام بهمن خاطرنشان کرد: همسران و فرزندان کارکنان نیروهای مسلح همیشه و در همه حال همراه و یاور کارکنان بوده‌اند و همین پای در رکاب بودن خانواده‌ها نیروهای مسلح موفقیت‌های شگرف فراوانی را برای مجموعه‌ی نیروهای مسلح به ارمغان آورده است.

حجت الاسلام بهمن بر ضرورت بهره گیری از مجتمع‌های فرهنگی تاکید و گفت: باید به مجتمع‌ها و نهادهای فرهنگی مستقر در کوی‌های سازمانی اهمیت و توجه ویژه ای شود چرا که آنها در در ارتقای بنیه اعتقادی و معنوی کارکنان و خانواده‌ها نقش بسزایی دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی پدافندهوایی به شهدای اخیر پدافند هوایی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره و خاطرنشان کرد: پدافند هوایی به یک نیروی شهیدپرور بدل گشته است و این از افتخارات پدافند هوایی است و ما در دفاع مقدس دوم شاهد بودیم که بیشتر شهدای ارتش از جوانان لایق و برومند ایران اسلامی در نیروی پدافندهوایی ارتش بودند.