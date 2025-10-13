اسدالله ربانیمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به المپیاد دانشآموزی اظهار کرد: با هماهنگی وزارتخانههای آموزشوپرورش و ورزش و جوانان و پیگیری فدراسیون اسکواش، رشته اسکواش امسال برای نخستینبار در المپیاد دانشآموزی کشور قرار گرفته و ورزشکاران پسر همدانی در این رقابتها شرکت خواهند کرد.
وی افزود: حضور در این رقابتها گامی مؤثر در مسیر استعدادیابی و پرورش نسل جدید اسکواشکاران استان است، زیرا تربیت بازیکنان موفق تنها در سایه توجه جدی به بخش کودکان و برنامهریزی بلندمدت در حوزه استعدادیابی ممکن است.
ربانیمهر همچنین ترکیب تیم همدان را شامل پرهام بیگمحمدی، بارمان بهمنپور، علیرضا موسوی و طاها زارعی با مربیگری امین بهمنپور و صالح نصرتی اعلام کرد و گفت: مسابقات المپیاد دانشآموزی کشور آبانماه با حضور نمایندگان سراسر ایران در تهران برگزار میشود.
رئیس هیئت اسکواش همدان با اشاره به ارتقای جایگاه اسکواش استان همدان گفت: ۱۷ پلهای جایگاه اسکواش استان در سالهای اخیر رشد داشته است.
ربانیمهر خاطرنشان کرد: همچنین رشد ۴۰ درصدی ورزشکاران بیمهشده و اعزام هفت تیم در ردههای سنی مختلف به رقابتهای کشوری در تابستان نشان از حرکت رو به جلو رشته اسکواش در استان همدان دارد.
وی همچنین از برگزاری جشنواره اسکواش همدان به مناسبت هفته تربیتبدنی و روز جهانی اسکواش، برگزاری «جشن کودکان اسکواشی همدان» در کورت پارکی و برنامههای تقدیر از برترین ورزشکاران این رشته خبر داد.
رئیس هیئت اسکواش استان همدان در پایان از حمایتهای فدراسیون اسکواش، ادارهکل ورزش و جوانان استان، باشگاه شهرداری و اعضای هیئت اسکواش در توسعه زیرساختهای این ورزش تشکر کرد و گفت: با تکمیل پروژه بزرگ اسکواش همدان، تحولی اساسی در این رشته در استان رقم خواهد خورد.
