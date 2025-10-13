سپاهی: ظرفیت تولید مرغ شهرستان مهرستان ۶۰ درصد افزایش می یابد

عبدالله سپاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از رشد ۶۰ درصدی تولید مرغ در شهرستان مهرستان تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: تا پایان سال شش واحد جدید مرغداری با ظرفیت ۲۰۰ هزار قطعه در دوره به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی مهرستان گفت: با بهره‌برداری از این واحدها، ظرفیت تولید مرغ شهرستان به ۵۵۰ هزار قطعه در دوره افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود سالانه چهار هزار و ۶۷۵ تن گوشت مرغ تولید شود.

وی افزود: در ادامه توسعه این بخش و با استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ۱۸ واحد مرغداری دیگر با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۶۵ درصد در حال احداث است.

سپاهی گفت: تعداد مرغداری‌های فعال شهرستان مهرستان در حال حاضر را ۱۴ واحد است.

وی در پایان افزود: این واحدها سالانه بیش از سه هزار تن گوشت مرغ تولید و به بازارهای مصرف عرضه می‌کنند.