  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

سپاهی: ظرفیت تولید مرغ شهرستان مهرستان ۶۰ درصد افزایش می یابد

سپاهی: ظرفیت تولید مرغ شهرستان مهرستان ۶۰ درصد افزایش می یابد

زاهدان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهرستان از رشد ۶۰ درصدی تولید مرغ در این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد.

عبدالله سپاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از رشد ۶۰ درصدی تولید مرغ در شهرستان مهرستان تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: تا پایان سال شش واحد جدید مرغداری با ظرفیت ۲۰۰ هزار قطعه در دوره به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی مهرستان گفت: با بهره‌برداری از این واحدها، ظرفیت تولید مرغ شهرستان به ۵۵۰ هزار قطعه در دوره افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود سالانه چهار هزار و ۶۷۵ تن گوشت مرغ تولید شود.

وی افزود: در ادامه توسعه این بخش و با استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ۱۸ واحد مرغداری دیگر با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۶۵ درصد در حال احداث است.

سپاهی گفت: تعداد مرغداری‌های فعال شهرستان مهرستان در حال حاضر را ۱۴ واحد است.

وی در پایان افزود: این واحدها سالانه بیش از سه هزار تن گوشت مرغ تولید و به بازارهای مصرف عرضه می‌کنند.

کد خبر 6620573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها