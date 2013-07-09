به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته خلود جلیل ابراهیم؛ نویسنده «رانده شدگان»، این كتاب روایتی از رانده شدن خانواده‌های ایرانی و شیعه ساكن عراق با آغاز جنگ تحمیلی و درسال 1962است.

خانم جلیل ابراهیم درباره موضوع اصلی كتاب خاطرات خود گفت: «این یك فاجعه انسانی است كه كسی از آن خبر ندارد. رژیم بعث عراق در طول چهار سال ساكنان ایرانی كشورش را به بازگشت به ایران واداشت و از ترس رزمنده‌شدن مردان این خانواده‌ها در جنگی كه قرار بود اتفاق بیفتد، آنها را دستگیر و به اسارت گرفت. این مردان و پسران جوان سرنوشت نامعلومی داشتند و عده زیادی از آنها به شهادت رسیدند.»

وی همچنین درباره چگونگی نوشتن خاطرات خود اظهار داشت: «از همان ابتدا كه در ایران مستقر شدیم، یعنی زمانی كه تنها 17 سال داشتم می‌خواستم مظلومیت رانده‌شدگان و وقایعی كه شاهد بودم را بنویسم. به تدریج شروع به نوشتن كردم. چندبار هم خواستم آنها را چاپ كنم، ولی می‌‌گفتند مردم از جنگ خسته شده‌اند. تا اینكه توسط یكی از همسایگان به آقای سرهنگی معرفی شدم. در آن زمان 90 درصد كتاب را نوشته بودم. ایشان تشویقم كردند كه خودم خاطرات را بنویسم.»

گفتنی است كتاب «رانده شدگان» دارای 8 فصل است و به موضوعاتی چون زندگی كردهای شیعه در عراق، دستگیری كردهای شیعه توسط سازمان امنیت عراق، رهاشدن آنها در مرزهای عراق و ایران، زندگی در اردوگاه جهرم و ساكن شدن در ایران و ... می‌پردازد.