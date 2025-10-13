به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل توسعه خانههای هلال جمعیت هلال احمر کشورو مدیرعامل هلال احمر استان گلستان خانههای هلال را فراتر از مراکز امدادی دانست و بر ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی این مراکز تأکید کرد.
وی افزود: خانههای هلال میتوانند به کانونهای خدماترسانی عمومی در مناطق محروم تبدیل شوند و با جذب مشارکت مردمی، نقش مهمی در ارتقا تابآوری اجتماعی ایفا کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان گفت: برای راهاندازی یونیتهای سلامت سیار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، مجمع خیرین و هلال احمر با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، غربالگری سلامت و مشاوره در مناطق محروم و حاشیهای استان، باید نشست مشترک با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و خیرین برگزار شود.
حمیدی گفت: اگر دانشآموز استان با مفهوم هلال احمر آشنا شوند، خود یک سرمایهگذاری فرهنگی بزرگ خواهد بود.
نظر شما