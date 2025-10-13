شکست تنیس روی میز ایران برابر قهرمان المپیک؛ شاهکار نابغه کارساز نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم بیست و هشتمین دوره رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) تیم های ملی ایران و چین در هند به مصاف هم رفتند. در پایان این دیدار، شاگردان جمیل لطف الله نسبی با نتیجه ۳ به یک مغلوب حریف مدعی خود شدند.

بنیامین فرجی مقابل «لین شی‌دونگ» نفر دوم جهان برگزارکننده نخستین دیدار این رقابت بود که طی آن توانست با نتیجه ۳ بر ۲ صاحب برد شود. در ادامه نوشاد عالمیان در رقابت با «لیانگ جین گون» ۳ به یک شکست خورد و امیرحسین هدایی هم نتیجه دیدار با «وانگ چوکین» را ۳ به صفر واگذار کرد. در چهارمین دیدار هم نوشاد عالمیان و «لین شیدونگ» رو در روی هم قرار گرفتند. در این دیدار نوشاد عالمیان با نتیجه ۳به صفر شکست خورد.

بدین ترتیب، تیم ملی تنیس روی میز مردان با وجود عملکرد قابل توجهی که بنیامین فرجی در دیدار نخست رقابت با چین داشت، مقابل این تیم شکست خورد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی راه یابد. چینی ها در بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس با غلبه بر سوئد به عنوان قهرمانی دست یافتند. این تیم قهرمانی جهان در سال گذشته میلادی را هم در اختیار دارد.

ملی پوشان ایران با غلبه بر مالدیو، بلغارستان (مرحله گروهی) و سنگاپور (مرحله حذفی) به جمع هشت تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا راه یافتند و سهمیه خود را برای مسابقات تیمی ۲۰۲۶ جهان قطعی کردند.