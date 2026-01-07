  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۹

مشارکت شهرداری تهران در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی دولت

معاون شهرداری تهران از برنامه تولید ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی و حضور هم‌زمان در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران در تشریح برنامه شهرداری برای توسعه پنل‌های خورشیدی اظهار کرد: ما برای ۱۰۰ مگاوات برنامه‌ریزی کرده‌ایم و قرار است از مجموعه ظرفیت‌هایی که در شهر داریم و برخی از پشتیبان‌ها و زمین‌ها در سایت‌های مختلف استفاده کنیم تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: در حال حاضر وارد مرحله هماهنگی‌ها شده‌ایم و طراحی این طرح انجام شده است. بخشی از پروژه با مشارکت بخش خصوصی پیش خواهد رفت و بخشی دیگر را خود شهرداری بودجه خواهد گذاشت. مجوزهای این طرح نیز تقریباً از سوی دولت اخذ شده و در مسیر اجرای آن قرار داریم.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران ادامه داد: بخش دیگری از اقدامات ما مربوط به کمک به دولت در یک طرح ۲۰۰۰ مگاواتی است که با مشارکت شهرداری تهران و در تهران و اطراف تهران دنبال می‌شود. اخیراً شهرداری تهران کمک به دولت در این زمینه را آغاز کرده است.

کد خبر 6716203

