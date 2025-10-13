حسن زاده: منشا ریزگردهای تبریز فرامرزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن زاده روز دوشنبه در خصوص وضعیت هوا و ادعای طوفان نمکی اظهار داشت: منشأ ریزگرد امروز، فرا مرزی است که از کشور قبرس آغاز شده و در جنوب ترکیه و شمال عراق نیز اتفاق افتاده که به دنبال آن غرب و شمالغرب ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: تنها تبریز و آذربایجان‌شرقی درگیر این ریزگرد نیستند و رفته رفته به شرق کشور انتقال پیدا می‌کند. پیشبینی ما این است که در ساعات آتی از شدت این ریزگردها کاسته خواهد شد.

گفتنی است؛ از ظهر امروز با آغاز ریزگرد در تبریز میزان آلایندگی هوا افزایش یافته و برخی رسانه‌ها این ریزگردها را به طوفان نمکی دریاچه ارومیه منتسب کرده‌اند.