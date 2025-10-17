  1. استانها
سرمست: احیای دریاچه ارومیه نیازمند توجه ملی است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی، خشک شدن دریاچه ارومیه را از مهم ترین چالش های استان دانست و گفت: احیای این دریاچه نیازمند توجه ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، روز جمعه در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ضمن تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی و تعاون روستایی، خواستار توجه ویژه دولت به بحران خشکسالی و تنش آبی در استان و اعطای اختیارات ویژه برای واردات نهاده‌های دامی شد.

استاندار آذربایجان شرقی، بحران خشکی دریاچه ارومیه و تنش آبی را مهم‌ترین چالش فعلی استان دانست و افزود: توجه به اصلاح الگوی کشت و حمایت از کشاورزانی که به خاطر خشکسالی متضرر شده‌اند، ضروری است. مسأله دریاچه ارومیه باید سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

سرمست همچنین خواستار اعطای اختیارات ویژه‌ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای واردات نهاده‌های دامی به شد.

