درسفر به باکو نقشه راه دستیابی به ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا ترسیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت: فرزانه صادق که بامداد دوشنبه ۲۱ مهرماه عازم باکو شده بود، پس از نشستهای سهجانبه و دوجانبه با آذربایجان و روسیه در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان اینکه نشست سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه بسیار اثرگذار بود، گفت: مدتها به دنبال تشکیل این جلسه بودیم و مصوبات و تأکیدات آن اثرگذار بود.
وی مهمترین دستاورد این نشست را تدوین نقشه راه برای رسیدن به چشمانداز ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا بین سه کشور عنوان کرد و افزود: این چشمانداز قطعاً دستیافتنی است و با این نقشه راه، مشکلات موجود حل و فصل خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه محوری اتصال ریلی رشت-آستارا اظهار کرد: اتصال رشت به آستارا، آخرین حلقه مفقوده برای تکمیل کریدور بینالمللی شمال-جنوب است.
وی ادامه داد: تملک زمینهای باقیمانده این پروژه تا پایان سال جاری انجام میشود و پیشبینی میکنیم پیشرفت فیزیکی این خط ریلی در سه سال آینده چشمگیر باشد.
صادق با اشاره به حضور نمایندگان گمرکات سه کشور، تسهیل فرآیندهای ترانزیت را از دیگر موضوعات کلیدی این نشست برشمرد و تصریح کرد: افزایش تردد کامیونها در تمامی مرزهای بین ایران، آذربایجان و روسیه، هم در نشست سهجانبه و هم در گفتوگوهای دوجانبه مورد تأکید قرار گرفت.
