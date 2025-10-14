به گزارش خبرنگار مهر، سعید نجفی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان اظهار کرد: زمینهای خالی و رها شده در سطح شهر به محل تجمع زباله، حیوانات و معتادان تبدیل شده است که این وضعیت موجب نارضایتی مردم و شکایتهای مکرر شده و شهرداری باید طبق قانون وارد عمل شود.
وی یادآور شد: در صورتی که مالکان اقدامی برای ساماندهی زمینهای رها شده نکنند، شهرداری مجاز است دیوارکشی و اقدامات لازم را انجام دهد.
عضو شورای شهر زنجان بر لزوم مشخص شدن مالکیت این زمینها و تعیین تکلیف قانونی آنها تأکید کرد و گفت: این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت شهر و افزایش امنیت و آرامش در محلهها کمک کند.
وی همچنین با ابراز تأسف از وقوع حادثهای غمانگیز جان باختن دانشآموز زنجانی در یکی از روستاهای استان زنجان اشاره و عنوان کرد: این حادثه ناشی از فشار بدنی یا تنبیه بدنی بوده که مسئولان آموزش و پرورش باید در قبال آن پاسخگو باشند.
نجفی خواستار ورود جدی وزیر آموزش و پرورش و دیگر مسئولان به این قضیه شد تا ضمن شفافسازی علل وقوع این حادثه، متخلفان مجازات شوند.
وی همچنین ضمن درخواست از دادستان زنجان برای ورود به این موضوع و به بررسی ابعاد مختلف حادثه تصریح کرد: این گونه حوادث نشاندهنده مشکلات جدی در سیستم آموزشی ماست و نیازمند توجه فوری است.
داود حسنی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر زنجان نیز در این جلسه بر لزوم ارائه روایت صحیح و منصفانه از پروژه سبزه میدان تأکید کرد و خواستار توجه به مشکلات ترافیکی در این منطقه شد.
وی با اشاره به تاریخچه این پروژه، تصریح کرد: نباید تمام مشکلات به یک فرد خاص نسبت داده شود و مسئولیتها باید به افرادی که در دورههای گذشته، از جمله شهرداران و اعضای شوراهای چهارم و پنجم، نقش داشتهاند، واگذار شود.
عضو شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه ما باید با دقت و انصاف به بررسی مسئولیتها بپردازیم و از تزویر و بیانصافی جلوگیری کنیم، عنوان کرد: ما خواستار حمایت رسانهها در ارائه تصویری واقعی از وضعیت پروژهها هستیم.
وی به موضوع ترافیک در میدان شورا و خیابانهای اطراف اشاره کرد و افزود: اقدامات انجام شده مانند حذف چراغ قرمز زیر پل ولی عصر برای کاهش ترافیک، نیاز به آیندهنگری در برنامهریزی ترافیکی دارد.
حسنی با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق بر نقاطی که ترافیک سنگین ایجاد میکنند، از شهردار و ناظران خواست تا در این زمینهها دقت بیشتری داشته باشند.
نظر شما