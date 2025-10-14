گوزلی: عرقیات گیاهی در پرورش ماهی روستای میاب مرند استفاده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد گوزلی روز سهشنبه با اعلام این خبر افزود: این مزرعه پرورشی به صورت خانوادگی با مدیریت خانم عزیزی به عنوان یک واحد تولیدی ارگانیک در استان شناخته میشود که در آن هیچگونه داروی شیمیایی در فرآیند تولید استفاده نمیشود.
گوزلی با تاکید بر اهمیت تولید محصولات سالم و طبیعی و تأثیر آن بر سلامت جامعه افزود: تعداد ۴ استخر پرورشی با قطر ۸ متر در این مزرعه پرورشی وجود دارد که با تلاشهای خانم عزیزی سالانه بالغ بر ۲۰ تن ماهی قزل آلا تولید میشود.
وی به نقش کلیدی پرورشدهندگان ماهی در تأمین نیازهای غذایی به ویژه عناصر مفید و ضروری مورد نیاز بدن و پویایی اقتصادی جامعه اشاره کرد وگفت: این بانوی مرندی با تلفیق علم و عمل و با یک کار ابتکاری با استفاده از عرقیات گیاهی از جمله ریحان، کاسنی، آویشن، پنیرک و سرکه سیب در خوراک ماهیان پرورشی باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی، کاهش آلودگی محیطی، افزایش تولید و ایمنی ماهیان شده است که نه تنها به حفظ سلامت مصرفکنندگان کمک میکند، بلکه به حفظ محیط زیست نیز منجر میشود.
گوزلی با اشاره به خواسته بسیاری از مصرف کنندگان در خصوص تضمین ایمنی و سلامت محصول از سوی تولید کنندگان گفت: امروزه استفاده از روشهای طبیعی پرورش ماهی بدون استفاده از داروها وآنتی بیوتیک ها و غذاهای حاوی مواد سالم طبیعی، به نوعی جلوگیری از ابتلاء به انواع بیماریها در انسانها است.
وی افزود: این مزرعه به دلیل شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسب آب و تأثیرات استفاده از مواد ارگانیک در تغذیه آبزیان با مقاومت ایجاد شده در برابر بیماریها، رشد حداکثری ماهیان قزل آلا را فراهم کرده که هزینه تولید کاهش یافته و میزان سودآوری طرح به تبع آن رضایت مندی تولید کنندگان بیشتر شده است.
گوزلی ادامه داد: این مزرعه علاوه بر فرصت شغلی ایجاد شده به صورت خانوادگی و محلی با افزایش دسترسی به محصول ماهی در اشتغال، درآمدزایی و مهاجرت معکوس روستائیان و در نهایت توسعه پایدار منطقه موثر بوده است.
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در خاتمه ضمن اشاره به شعار «ید کافی، هوش عالی با مصرف ماهی» گفت: پرورش ماهی نقش حیاتی در تأمین غذای سالم و مغذی برای جمعیت رو به رشد کشور ایفا میکند. لذا پرورش آبزیان در استخرهای موجود کشاورزی و گلخانههای موجود در استان به عنوان مؤثرترین راهکار برای تولید پروتئین سالم و افزایش امنیت غذایی مورد تاکید این مدیریت است.
وی ادامه داد: این سیستمها امکان استفاده بهینه از آب و زمین را فراهم میکنند و به عنوان یک فعالیت مکمل در کنار سایر فعالیتهای کشاورزی و تولیدی باعث افزایش درآمد بهره برداران میشوند.
