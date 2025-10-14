به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، پژوهشگران دانشگاه کمبریج موفق به تولید مدل جنین ساختهشده در آزمایشگاه شدهاند که به آنها امکان میدهد سلولهای بنیادی خونی را برای پیوند تولید کنند، داروها را آزمایش کنند و اختلالات خونی مانند لوکمیا را بهتر بررسی کنند.
سلولهای بنیادی خونی یا خونساز، سلولهای نابالغی هستند که میتوانند به انواع سلولهای خونی تبدیل شوند؛ از جمله گلبولهای قرمز که اکسیژن را حمل میکنند و گلبولهای سفید که نقش حیاتی در سیستم ایمنی دارند.
جیتش نیوپانه، محقق انستیتو گوردن دانشگاه کمبریج و مولف اصلی این تحقیق، میگوید: «وقتی رنگ سرخ خون در ظرف آزمایشگاهی ظاهر شد، لحظهای بسیار هیجانانگیز بود؛ خون حتی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده بود.»
این ساختارهای جنینمانند که محققان آنها را هماتوئید (hematoid) مینامند، حدود دو هفته پس از کشت در آزمایشگاه تولید خون را آغاز کردند. این فرایند مشابه روند رشد خون در جنینهای انسانی است. هرچند هماتوئیدها سلولهای بنیادی خون تولید میکنند، اما برخلاف جنین واقعی فاقد چند بافت جنینی، کیسه زرده پشتیبان و جفت هستند که برای رشد بیشتر لازم است.
جرالدین جوئت، یکی دیگر از محققان این پژوهش، میگوید: «هماتوئیدها مرحله دوم رشد سلولهای خونی را شبیهسازی میکنند و قادرند به سلولهای تخصصی سیستم ایمنی یا سلولهای لنفوئیدی تطبیقی مانند سلولهای تی تبدیل شوند. این موضوع فرصتهای جدیدی برای مدلسازی رشد طبیعی و سرطانی خون فراهم میکند.»
سلولهای بنیادی انسانی که برای توسعه هماتوئیدها استفاده شدهاند، میتوانند از هر نوع سلولی در بدن تولید شوند. این به معنای امکان تولید خون سازگار با بدن بیمار است.
هرچند روشهای دیگری برای تولید سلول بنیادی در آزمایشگاه وجود دارد، اما این روش فرایند طبیعی رشد را تقلید میکند و نیازی به پروتئینهای اضافی برای پشتیبانی از رشد سلولهای بنیادی ندارد.
نظر شما