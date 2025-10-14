به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدحسین صدر ظهر سه شنبه در آئین تعویض پرچم گنبد مطهر حضرت موسی مبرقع (ع) به مناسبت سالروز رحلت این امامزاده، با اشاره به جایگاه بیبدیل حضرت موسی مبرقع (ع) در تاریخ قم و ایران، گفت: حضور این شخصیت نورانی در قم، آغازگر تحولی بنیادین در مسیر شکلگیری حوزه علمیه و نشر معارف اهلبیت (ع) بود.
وی با بیان اینکه حضرت موسی مبرقع (ع) از برادران تنی امام هادی (ع) و پرورشیافته مکتب ایشان بود، افزود: آن حضرت پس از هجرت از کوفه، بیش از چهل سال در قم اقامت داشت و به تدریس حدیث و تفسیر قرآن کریم پرداخت که همین امر، این شهر را به یکی از مراکز اصلی علوم اسلامی بدل ساخت.
حجتالاسلام صدر تأکید کرد: بزرگان حدیث همچون کلینی، ابن شعبه حرّانی، شیخ مفید و شیخ طوسی از ایشان روایت نقل کردهاند و این امر، نشاندهنده جایگاه علمی والای حضرت موسی مبرقع (ع) در میان محدثان بزرگ شیعه است.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه قم در کلام معصومین (ع) جایگاهی ممتاز دارد، گفت: در روایات امام صادق (ع)، قم پس از مکه، مدینه، کوفه و نجف، حرم چهارم الهی و حرم اهلبیت (ع) توصیف شده است، از همینرو بیستوسوم ربیعالاول بهعنوان روز قم و این شهر بهعنوان «جهانشهر تمدنی اهلبیت (ع)» نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه تفاوت و برجستگی ایران در میان ملتها ریشه در آموزههای نبوی دارد، اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) در روایات متعددی از ایمان، علم و بصیرت ایرانیان سخن گفتهاند و امروز تحقق همان پیشگوییهای نورانی را در این سرزمین میبینیم.
صدر با قدردانی از مسئولان استان قم، امنای شهر و خادمان حرم حضرت موسی مبرقع (ع)، خاطرنشان کرد: قم، شهری است که با هجرت علمپرور این امامزاده گرانقدر و بزرگان خاندان اهلبیت (ع)، به نماد ایمان، علم و فرهنگ اسلامی بدل شده است.
وی افزود: هجرت حضرت موسی مبرقع (ع) همانند هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه به مدینه و امیرالمؤمنین (ع) از مدینه به کوفه، هجرتی تمدنساز بود که منشأ تحولات بزرگ علمی و فرهنگی شد.
این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی کشور، تصریح کرد: حرم حضرت موسی مبرقع (ع) نیز باید همچون دوران حیات ایشان، مرکز نشر معارف قرآن، اخلاق و احکام اسلامی باشد تا نام آن حضرت همواره در کنار علم و معنویت بدرخشد.
وی در پایان یادآور شد: امام جواد (ع) در نامگذاری این فرزند بزرگوار خود به نام «موسی»، اشاره به تجلی نور موسی بن جعفر (ع) داشتند؛ همانگونه که پدرشان بابالحوائج بود، حضرت موسی مبرقع (ع) نیز دری از درهای رحمت و اجابت الهی برای مردم است.
نظر شما