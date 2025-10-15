به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضان‌پور اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۵۶ هزار و ۲۰۰ تن تخم‌مرغ در واحدهای مرغ تخم‌گذار استان تولید شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، میزان تولید تخم‌مرغ در استان از ۱۰۵ هزار تن فراتر رود.

وی با اشاره به ظرفیت تولیدی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۱ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه در استان فعال هستند و ۲۰ واحد دیگر نیز با ظرفیت ۲ میلیون قطعه در حال آماده‌سازی است.

رمضان‌پور با اشاره به تولید ۹ هزار و ۳۶۰ تن تخم‌مرغ در شهریورماه گذشته، گفت: با مدیریت مناسب پرورش، تأمین نهاده‌های باکیفیت و نظارت بهداشتی مستمر، شرایط تولید تخم‌مرغ باکیفیت در مرغداری‌های استان فراهم شده است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی قزوین خاطرنشان کرد: به‌طور میانگین روزانه ۲۷۶ تن تخم‌مرغ در واحدهای مرغ تخم‌گذار استان تولید می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: استان قزوین هم‌اکنون رتبه پنجم کشور را در تولید تخم‌مرغ به خود اختصاص داده است.