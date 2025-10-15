به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نورانی در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن، به بررسی چالشها و فرصتهای اقتصادی استان پرداخت و اظهار کرد: سهم صنعت گلستان تنها یکسوم میانگین کشوری است، در حالی که بخش کشاورزی استان سه برابر متوسط کشور فعالیت دارد؛ این نابرابری باعث کاهش پویایی اقتصادی استان شده و ضرورت توسعه صنعت و تجارت را بهعنوان راهکارهای اصلی جهش اقتصادی برجسته میکند.
وی افزود: ایجاد توازن میان بخشهای مختلف اقتصادی و ارتقای نقش گلستان در اقتصاد ملی، مستلزم فراهمکردن زیرساختهای مطمئن و جذب سرمایهگذاری هدفمند است.
نورانی با اشاره به تمرکز زیرساختهای حیاتی کشور در نیمه غربی، ظرفیت بالای شرق خزر را برای تبدیل شدن به محور ترانزیتی جدید کشور برجسته دانست و هشدار داد: کاهش تراز آب دریای خزر، تهدیدی جدی برای آینده بندر امیرآباد بهعنوان یکی از ارکان این مسیر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان، بر ضرورت توسعه کریدور ترانزیتی شرق خزر تأکید و پروژههای کلیدی مانند قطعه اینچهبرون – اترک – گمداغ به طول ۲۴۳ کیلومتر و جاده گنبد – آزادشهر – شاهرود را بهعنوان طرحهای محوری نام برد که میتوانند نقش استان را در اقتصاد ملی بهشدت تقویت کنند.
