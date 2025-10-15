امامی: بافت جمعیتی استان اردبیل به سمت شهرنشینی در حال تغییر است

به گزارش‌خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی عصر چهارشنبه در شورای هماهنگی ثبت احوال استان اظهار کرد: بافت جمعیتی استان اردبیل در حال حرکت به سمت شهرنشینی بوده و این روند نیازمند سیاست‌گذاری دقیق برای حفظ تعادل جمعیتی بین مناطق شهری و روستایی است و توسعه نامتوازن موجب خروج سرمایه انسانی از روستاها و کاهش نقش تولیدی این مناطق می‌شود که جلوگیری از آن مستلزم ارائه مشوق‌های اقتصادی و فرهنگی در روستاهاست.

وی با اشاره به تأثیر مهاجرت از روستاها به شهرها بر افزایش حاشیه‌نشینی، افزود: حمایت از مشاغل خرد و خانگی در روستاها و ایجاد انگیزه فرهنگی برای بازگشت به این مناطق می‌تواند در تعادل جمعیت و تقویت ساختار اجتماعی مؤثر باشد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل پایین بودن نرخ ولادت در استان اردبیل نسبت به میانگین کشوری را زنگ خطر جمعیتی عنوان کرد و ادامه داد: جمعیت غالب استان را میانسالان تشکیل می‌دهند و این روند در سال‌های آینده به سمت کهنسالی پیش خواهد رفت.

امامی در پایان خواستار برنامه‌ریزی جامع برای توزیع جمعیت و توسعه همگن مناطق شهری و روستایی شد و تصریح کرد: کاهش جمعیت روستایی تهدیدی برای کشاورزی و تولید است و باید با نگاه متوازن به همه مناطق، از این روند جلوگیری شود.