به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عالیپور گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت سطح راه، عملیات لکهگیری و اصلاح فرونشست در محور بهشتآباد – سهراه کاج با استفاده از ۲۵ تن آسفالت گرم توسط نیروهای راهداری این شهرستان انجام شد.
وی افزود: این اقدام با هدف افزایش ایمنی عبور و مرور، تسهیل ترافیک و کاهش خطرات احتمالی برای رانندگان صورت گرفته است.
عالیپور با اشاره به اهمیت نگهداری و بهسازی مستمر راههای ارتباطی، تصریح کرد: اداره راهداری شهرستان اردل همواره در تلاش است تا با اجرای بهموقع عملیات تعمیر و نگهداری، کیفیت جادهها و رضایت کاربران راه را ارتقا دهد.
