۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۲

اجرای عملیات لکه‌گیری و اصلاح فرونشست محور بهشت‌آباد – سه‌راه کاج

اردل- رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اردل از اجرای عملیات لکه‌گیری و اصلاح فرونشست در محور بهشت‌آباد – سه‌راه کاج با استفاده از ۲۵ تن آسفالت گرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عالی‌پور گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت سطح راه، عملیات لکه‌گیری و اصلاح فرونشست در محور بهشت‌آباد – سه‌راه کاج با استفاده از ۲۵ تن آسفالت گرم توسط نیروهای راهداری این شهرستان انجام شد.

وی افزود: این اقدام با هدف افزایش ایمنی عبور و مرور، تسهیل ترافیک و کاهش خطرات احتمالی برای رانندگان صورت گرفته است.

عالی‌پور با اشاره به اهمیت نگهداری و بهسازی مستمر راه‌های ارتباطی، تصریح کرد: اداره راهداری شهرستان اردل همواره در تلاش است تا با اجرای به‌موقع عملیات تعمیر و نگهداری، کیفیت جاده‌ها و رضایت کاربران راه را ارتقا دهد.

