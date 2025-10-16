شهریاری: کمیته امداد موفقیت علمی مددجویان خراسان شمالی را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری صبح پنجشنبه در مراسم توزیع چهار هزار و ۶۴ سری لوازم خانگی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی اظهار کرد: کمیته امداد در سالهای اخیر با اجرای طرحهای معیشتی، آموزشی و اشتغالزایی، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح زندگی خانوارهای نیازمند استان ایفا کرده است.
وی افزود: یکی از محورهای مهم فعالیت کمیته امداد، ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان است، توسعه طرحهای اشتغال، ارائه تسهیلات آسان و حمایت از کارآفرینی خانوادههای تحت حمایت، از گامهای ارزشمند این نهاد در مسیر توانمندسازی واقعی محرومان است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی همچنین به شرایط اقتصادی دشوار و محرومیتهای موجود در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت معیشتی مردم و محدودیتهای اقتصادی، انتظار میرود دولت نگاه ویژهای به خراسان شمالی داشته باشد تا زمینه ارتقای شاخصهای توسعه و رفع نیازهای ضروری مردم فراهم شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توجه کمیته امداد به حوزه آموزش و فرهنگ نیز ملموس است؛ پذیرفته شدن دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت در کنکور سراسری و کسب رتبههای برتر نشاندهنده اهتمام جدی این نهاد به ارتقای علمی و فرهنگی جامعه هدف است و باید مورد حمایت جدیتر قرار گیرد.
