فتحی: اقدامات سفر وزیر میراث فرهنگی در سنندج نویدبخش توسعه گردشگری است

سنندج- رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات سفر وزیر میراث فرهنگی در کردستان نویدبخش توسعه استان به ویژه در حوزه گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان در سنندج با قدردانی از شهردار سنندج، اعضای شورای شهر و تمامی کارکنان شهرداری که تلاش‌های آنها در طول این مدت مایه مباهات و افتخار برای ما بوده است، به اقدامات اخیر در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: دیروز و امروز، در محضر وزیر میراث فرهنگی، شاهد اقدامات چشمگیر در پروژه‌های گردشگری استان بودیم.

وی افزود: این اقدامات به طور قطع در رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید و نوید توسعه بیشتر استان کردستان را به مردم عزیز می‌دهیم.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس همچنین اظهار امیدواری کرد: با همکاری تیم مدیریتی استان و حمایت‌های مستمر از سوی مسئولان، شاهد توسعه روزافزون استان کردستان باشیم و پروژه‌هایی همچون پارک نیشتمان به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و جذب گردشگران بیشتر کمک کند.

وی در پایان گفت: از حضور در این مراسم خوشحالم و امیدوارم با ادامه همدلی و تلاش‌های همه مسئولین، استان کردستان در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد.

افتتاح پارک نیشتمان به عنوان یک پروژه مهم زیست‌محیطی و گردشگری، نقطه عطفی در برنامه‌های توسعه شهری و ارتقای کیفیت فضای سبز سنندج به ش مار می‌رود.

