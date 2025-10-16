هواشناسی هشدار داد: وزش باد نسبتا شدید در شمال سیستان و بلوچستان

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: عصر پنجشنبه رگبار و رعد و برق همراه با گرد باد در برخی از نقاط جنوبی سیستان و بلوچستان پیش بینی می‌شود؛ همچنین در شمال استان تا روز دوشنبه هفته آینده، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک به‌ویژه در ساعات صبح پیش‌بینی می‌شود. در زاهدان و نواحی مرکزی نیز طی این مدت، در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی اسیستان و بلوچستان توصیه کرده است که شهروندان، به‌ویژه در مناطق مستعد، تمهیدات لازم را برای کاهش اثرات احتمالی این شرایط جوی در نظر بگیرند.