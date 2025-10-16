  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

هواشناسی هشدار داد: وزش باد نسبتا شدید در شمال سیستان و بلوچستان

هواشناسی هشدار داد: وزش باد نسبتا شدید در شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از ناپایداری‌های جوی در برخی نقاط استان و شدت گیری طوفان گرد و خاک در منطقه سیستان خبر داد.

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: عصر پنجشنبه رگبار و رعد و برق همراه با گرد باد در برخی از نقاط جنوبی سیستان و بلوچستان پیش بینی می‌شود؛ همچنین در شمال استان تا روز دوشنبه هفته آینده، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک به‌ویژه در ساعات صبح پیش‌بینی می‌شود. در زاهدان و نواحی مرکزی نیز طی این مدت، در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی اسیستان و بلوچستان توصیه کرده است که شهروندان، به‌ویژه در مناطق مستعد، تمهیدات لازم را برای کاهش اثرات احتمالی این شرایط جوی در نظر بگیرند.

کد خبر 6624543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها