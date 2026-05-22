به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، نامزدی دولت فلسطین برای سمت نایب‌ رئیسی مجمع عمومی سازمان ملل در دوره هشتاد و یکم، پس از فشارهای آمریکا پس گرفته شد و لبنان به‌جای فلسطین برای یکی از کرسی‌های گروه آسیایی معرفی شد.

در بیانیه رسمی منتشر شده از سوی سخنگوی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، تأیید شده است که نامزدی فلسطین از فهرست گروه آسیایی خارج شده و نامزدی لبنان برای این سمت دریافت شده است.

هم‌زمان، آمریکا با استناد به یک تلگراف فاش‌شده از وزارت خارجه خود، مقام‌های فلسطینی را تهدید کرده بود که در صورت ادامه نامزدی ریاض منصور، با لغو ویزای هیئت فلسطینی در سازمان ملل روبه‌رو خواهند شد. در این پیام، نامزدی منصور «تنش‌زا» توصیف شده و ادعا شده که این اقدام می‌تواند به طرح صلح ترامپ برای غزه آسیب بزند.

ریاض منصور پیش‌تر در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران، هرگونه نامزدی برای این سمت را تکذیب کرده بود.

او همچنین چند ماه پیش، در فوریه، از نامزدی برای ریاست مجمع عمومی دوره آینده نیز انصراف داده بود.