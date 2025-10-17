پوتین، شورای امنیت روسیه را در جریان محتوای گفتگویش با ترامپ قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه امروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: پوتین (رئیس جمهور روسیه) اعضای شورای امنیت روسیه را در جریان محتوای گفتگو با ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) قرار داد.

دستیار رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعضای دائم شورای امنیت روسیه را در کرملین گرد هم آورد و آنها را در جریان تبادل نظر و رایزنی با همتای آمریکایی خود قرار داد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از گفتگوی تلفنی طولانی مدت اش با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خبر داده بود.

ترامپ درباره این تماس تلفنی گفت: در حال مکالمه تلفنی با رئیس جمهور پوتین هستم و این مکالمه طولانی در حال حاضر ادامه دارد. من و رئیس جمهور پوتین به محض تمام شدن این تماس تلفنی، مضمون و نتایج آن را به اطلاع شما خواهیم رساند.