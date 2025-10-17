به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه حرکت در مسیر زمینه‌سازی ظهور نیازمند امکانات و خصوصیات اخلاقی و فکری خاصی است، اظهار کرد: وجود مقدس امام هشتم (ع) در تعالیم خود دعایی را برای دوستداران و آرزومندان ظهور بقیه‌الله (عج) تعلیم فرمودند که بتوانند در خط ظهور ایشان قدم بردارند؛ زیرا ما با توان و امکانات خود شایسته حرکت در مسیر خدمت به امام زمان (عج) نیستیم.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه روحیه مقاومت و ایستادگی یکی از شاخصه‌های مهم منتظران و خادمان عصر ظهور است، افزود: امام رضا (ع) در این دعا از خداوند متعال درخواست می‌کنند که سه آفت «به ستوه آمدن، از دست دادن نشاط و دچار گسست شدن» را از ما دور کنند.

وی عنوان کرد: مشکل امروز ما نیز همین است؛ ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما با تمام قدرت پای این انقلاب ایستادیم و دشمن نیز در این مدت با تمام قدرت سعی در جنگیدن و نابودی ما داشته است اما اکنون او به یاس و ناامیدی رسیده است.

سیاست‌های ما در مقابله با آمریکا هیچ خطایی نداشته است

علم الهدی با بیان اینکه تحمل تحریم‌های اقتصادی و داشتن روحیه مقاومت و ایستادگی لازمه نگهداشت پیروزی و شکست دشمن است، عنوان کرد: برادران و خواهران از اول انقلاب تا به امروز در این نظام مقدس در هیچ‌کدام از رهنمودهای رهبران انقلاب و موضع‌گیری‌هایی که با آمریکا داشتیم، هیچ خطا و اشتباهی رخ نداده و وجود نداشته است.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: اما متأسفانه بعضی از عزیزان ما یا دچار گسست سدند و یا به ستوه آمدند که می‌گویند «اگر ما سفارت امریکا را نگرفته بودیم، این همه مشکلات به وجود نمی‌آمد»؛ شما که آن زمان حضور داشتید و می‌دانید در چه موقعیتی دانشجویان پیرو خط امام آن لانه جاسوسی را تسخیر کردند.

وی با بیان اینکه از سال ۴۱ تا زمستان ۵۷ که انقلاب به پیروزی رسید، آمریکا از هیچ فتنه، توطئه و جنایتی کوتاهی نکرد، گفت: جنایات آمریکا تا به آنجا بود که فرمانده ناتو را با اختیارات تام برای قتل‌عام مردم فرستاد اما وقتی شرایط را مساعد ندیدند، تصمیم گرفتند انقلاب به پیروزی برسد تا بعد با ایجاد فتنه و تفرقه بین مردم و اقلیت‌های قومی این انقلاب را شکست بدهند.

علم الهدی خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط ما باید چه‌کاری انجام می‌دادیم، نباید لانه جاسوسی امریکا را نابود می‌کردیم، لانه جاسوسی که تنها جنایات آن هشت جلد کتاب قطور شده است؛ درحالی‌که به تعبیر امام خمینی (ره) تسخیر این لانه جاسوسی سیلی اسلام به آمریکا و انقلاب دوم بود.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه هیچ سفارتخانه‌ای به‌اندازه امریکا در کشور فتنه‌انگیزی نمی‌کرد، تصریح کرد: با توجه به رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به‌هیچ‌عنوان ما طی سال‌هایی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، دچار خطا و اشتباه نشدیم.

تطهیر اسرائیل و بازیابی قدرت در منطقه؛ اهداف آمریکا در شرم الشیخ

وی ابراز کرد: هفته گذشته امریکا بار دیگر در اجلاس شرم‌الشیخ چهره واقعی خودش را نشان داد؛ او قصد داشت کمپ دیوید دوم را تأسیس کند تا اسرائیل بر تمام کشورهای عرب مسلط شود اما شکست خورد.

علم الهدی با بیان اینکه اجلاس شرم‌الشیخ سه زاویه داشت که باعث شد، رئیس‌جمهور آمریکا همه دنیا را تحقیر کند، افزود: زاویه نخست این رفتار آمریکا بر خواسته از جنون قدرت و نه داشتن قدرت بود؛ دومین زاویه ایجاد ایران هراسی در دنیا بود که بگوید چون اسرائیل به ایران حمله کرد و مراکز هسته‌ای آن بمباران شد، ما توانستیم در غزه صلح ایجاد کنیم.

امام‌جمعه مشهد با اشاره به اینکه آمریکا در تمام توطئه‌های خود با ایران هراسی کاسبی می‌کند، اضافه کرد: امریکا در این موضوع و در موارد مختلف، از هر مقطعی استفاده می‌کند تا دنیا را از ایران بترساند زیرا از این طریق بازاری برای فروش تسلیحات نظامی و دزدی‌های اقتصادی خود به‌عنوان تأمین امنیت و انحراف عمومی کشورها پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه آمریکا با ایجاد اختلاف و تفرقه بین کشورهای منطقه به دنبال کنترل کردن خاورمیانه است، ابراز کرد: او با متوقف کردن ایران به دنبال ایجاد یک الگوی انقلابی برای دنیاست؛ در نهایت زاویه سومی که آمریکا در این اجلاس به دنبال آن بود، آبرو خریدن و مثبت نشان دادن چهره اسرائیلی بود که دادگاه نظامی علیه نخست‌وزیرش در حال برگزاری است؛ البته این اقدام او باعث برانگیختن نفرت بیشتر مردم جهان شد.

علم الهدی گفت: این رفتار آمریکا نشان‌دهنده استیصال او و نداشتن راه رشد در مسیرش است، بااین‌وجود عده‌ای به رئیس‌جمهور و وزیر خارجه می‌گویند چرا شما در این اجلاس شرکت نکردید؛ واقعاً این افراد چه فکر می‌کنند، تا چه حد غرب‌زدگی آنان را کور کرده است که بدیهیات را نمی‌بینند.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: آمریکا به دنبال نابودسازی است زیرا تمام موقعیت استکباری خود را از دست داده است و پرچم آن در تمام کشورها از جمله کشور خودش به آتش کشیده شده است.

وی عنوان کرد: شنیدن این زمزمه‌ها در مقابل رشد عظیم مردم ما و بیداری که امروز مردم نسبت به دشمن‌شناسی و آمریکا شناسی پیدا کردند، مایه حیرت و تعجب است.

فرزندان مسجدی در روزهای سخت، مدافعان انقلاب شدند

علم الهدی همچنین در خطبه‌های عبادی نماز جمعه با یادآوری تجربه سی‌ساله مسجدداری خود در تهران گفت: در آن دوران شاهد بودم که کودکانی که با فضای مسجد رشد کردند، در روزهای پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، همان جوانانی بودند که با اخلاص و ایمان از انقلاب دفاع کردند و بسیاری از آنان به افتخار شهادت نائل شدند.

امام جمعه مشهد افزود: تربیت مسجدی، شخصیت جوان را از درون می‌سازد و او را به مجاهدی مؤمن و مسئول در برابر جامعه تبدیل می‌کند.

دعای پدر، مؤثرترین عامل تربیت فرزند

وی با اشاره به دعای امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه در حق فرزندان گفت: دعای پدر برای فرزند، از مؤثرترین عوامل تربیت است؛ پدر باید رشد، هدایت و ایمان فرزندش را از خداوند بخواهد؛ زیرا دعای پدر در حق فرزند مستجاب است.

علم الهدی ادامه داد: امام سجاد (ع) در دعای خود از خداوند می‌خواهد فرزندان را اهل تقوا، مطیع حق، دشمن دشمنان خدا و زینت زندگی والدین قرار دهد و این خود یک نقشه راه تربیتی است برای هر پدر و مادری.

تربیت ایمانی، مقدمه تربیت اجتماعی و اخلاقی

امام جمعه مشهد تصریح کرد: والدین باید بدانند که تربیت ایمانی، مقدمه همه انواع تربیت است. بدون ایمان، علم، ادب، اخلاق و مهارت نیز راه به سعادت نخواهند برد؛ مسجد بهترین محیط برای پیوند میان ایمان و اخلاق است و حضور مستمر فرزندان در مسجد، آنان را در برابر آسیب‌های اجتماعی واکسینه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر خانواده‌ها ضلع سوم تربیت یعنی مسجد را به خانه و مدرسه بیفزایند، نسلی تربیت خواهند کرد که باعث افتخار جامعه ادامه‌دهنده مسیر والدین مؤمن و انقلابی است.