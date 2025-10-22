آسمان اردبیل ابری و همراه با بارش پراکنده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: پیرو هشدار هواشناسی صادره، طی ۲۴ ساعت گذشته در مناطقی از استان بارش رخ داد. بیشترین بارش از ایستگاه‌های گرمی با ۲۱، انگوت ۱۶، بیله سوار ۱۲ و رضی با ۷ میلیمتر به ثبت رسید.

براساس نقشه‌های هواشناسی، تا اواخر وقت امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) در غالب مناطق استان آسمان ابری و در برخی نقاط با بارش پراکنده و مه موقت پیش بینی می‌شود.

از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده جوی پایدار (آسمانی غالباً صاف با افزایش نسبی دما در طول روز) در سطح استان حاکم خواهد شد.

هرچند طی این مدت در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاٌ سرد در مناطق مرکزی و جنوبی حاکم و در مناطق منتهی به استان گیلان گاهی مه موقت دور از انتظار نخواهد بود.

تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.