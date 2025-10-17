هاشمیان:ازمذاکره با سرمربی خارجی اطلاع ندارم/اولتیماتومی داده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان عصر جمعه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر خیبر خرم‌آباد با ابراز خرسندی از حضور در این شهر، از بازگشت ملی‌پوشان، وضعیت مصدومان و برنامه‌های تیم برای دیدار پیش‌رو سخن گفت. او تأکید کرد که سلامت بازیکنان برایش در اولویت است و امیدوار است تیمش نمایش خوبی مقابل حریف داشته باشد.

حضور در خرم‌آباد و قدردانی از میزبانی

وحید هاشمیان در ابتدای نشست خبری گفت: ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه خبرنگاران محترم. امیدوارم همگی خوب، شاد و سلامت باشید. اولین باری است که به خرم‌آباد می‌آیم و واقعاً خوشحال هستم. همیشه کار ما به گونه‌ای است که به شهرهای مختلف به خاطر فوتبال سفر می‌کنیم و باید بگویم خرم‌آباد شهری بسیار زیبا با طبیعتی دل‌انگیز است. از حضور در اینجا لذت بردم و امیدوارم فردا شاهد یک بازی بسیار خوب باشیم.

بازگشت ملی‌پوشان و تمرینات فشرده پرسپولیس

سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت تیم پس از دیدار برابر گل‌گهر سیرجان توضیح داد: بعد از بازی با گل‌گهر، وارد تعطیلات فیفادی شدیم و در این مدت حدود ده نفر از بازیکنان ما به تیم‌های ملی مختلف ملحق شدند؛ از جمله تیم ملی بزرگسالان ایران، تیم امید، مونته‌نگرو و ازبکستان. خوشبختانه همه آن‌ها به سلامت به تیم بازگشتند و از سه روز پیش مجدداً به تمرینات اضافه شدند.

او افزود: در این چند روز گذشته تمرینات تاکتیکی خود را به صورت فشرده برگزار کردیم تا هماهنگی بازیکنان حفظ شود.

آخرین وضعیت مصدومان سرخ‌پوشان

هاشمیان در خصوص وضعیت مصدومان تیمش نیز گفت: در هفته‌های گذشته با تعداد زیادی مصدوم روبه‌رو بودیم اما خوشبختانه روند بهبودی آن‌ها بسیار خوب بوده است. برخی از بازیکنان به تمرینات برگشتند و برخی دیگر نیز احتمالاً در هفته‌های آینده در دسترس خواهند بود. سلامت بازیکنان برای ما در اولویت است و هیچ عجله‌ای برای بازگرداندنشان به میدان نداریم.

او ادامه داد: در صورت نیاز و با توجه به شرایط بازی، از بازیکنان تازه‌بهبود یافته استفاده خواهیم کرد، اما ابتدا باید مطمئن شویم از لحاظ جسمانی کاملاً آماده هستند.

احترام به خیبر و مهدی رحمتی

وحید هاشمیان، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، در ادامه نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرم‌آباد، ضمن تمجید از عملکرد بازیکنانش در تمرینات هفته گذشته، از احترامش به مهدی رحمتی سرمربی خیبر سخن گفت و تأکید کرد که تیمش با انگیزه بالا برای کسب پیروزی به میدان می‌رود.

سرمربی پرسپولیس درباره شرایط تمرینی تیمش در هفته گذشته توضیح داد: بچه‌هایی که در طول هفته گذشته در تمرینات حضور داشتند، بسیار خوب کار کردند. با روحیه بالا، انگیزه زیاد و تمرکز کامل تمرین کردند.

هاشمیان در ادامه با تمجید از تیم حریف گفت: تیم خیبر تیمی باکیفیت است. بازیکنان خوبی دارد و از کادرفنی توانمندی بهره می‌برد. آقای مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، از دوستان قدیمی من است و سال‌ها در کنار هم بازی کردیم.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به هدف تیمش در این دیدار بیان کرد: ما به خرم‌آباد آمده‌ایم تا یک بازی تماشایی و در شأن نام پرسپولیس انجام دهیم. هدفمان فقط پیروزی نیست، بلکه می‌خواهیم نمایشی مقتدرانه ارائه دهیم تا هواداران از عملکرد تیم راضی باشند. امیدوارم فردا شاهد دیداری زیبا برای تماشاگران، هواداران و همه دوستداران فوتبال باشیم.

خرم‌آباد، شهری زیبا با ظرفیت‌های گردشگری فراوان

وحید هاشمیان در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت: من هم خیلی خوشحالم که در این شهر زیبا حضور دارم. البته ما معمولاً برای بازی به شهرهای مختلف سفر می‌کنیم و فرصت زیادی برای گشت‌وگذار نداریم، اما واقعاً شهرهای زیادی در ایران وجود دارند که از نظر طبیعی و فرهنگی بسیار دیدنی‌اند. خرم‌آباد یکی از همان شهرهاست که طبیعت فوق‌العاده‌ای دارد.

او افزود: در مسیر که می‌آمدیم، یکی از همکاران شما عکسی از منطقه‌ای زیبا به ما نشان داد که واقعاً مناظر شگفت‌انگیزی داشت. به‌جرأت می‌توان گفت چنین مناطقی در کمتر کشوری در دنیا پیدا می‌شود. حیف است که از این منابع طبیعی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی استفاده نمی‌کنیم. حتی برای خود من که ایرانی هستم و در این کشور زندگی می‌کنم، این مناطق ناشناخته و جذاب است. ان‌شاءالله در آینده فرصتی پیش بیاید تا به این منطقه سفر کنم و بیشتر با زیبایی‌های آن آشنا شوم.

احترام به حریف و پرهیز از بیان جزئیات تاکتیکی

سرمربی پرسپولیس در بخش دیگری از سخنانش، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های تاکتیکی تیمش گفت: در مورد سوال دومتان باید بگویم که ما در طول هفته بحث‌های تاکتیکی زیادی انجام داده‌ایم. البته معمولاً این موارد را در جلسات آنالیز تیم بررسی می‌کنیم و هیچ‌وقت در کنفرانس‌های مطبوعاتی درباره نقاط قوت یا ضعف تیم‌ها صحبت نمی‌کنیم.

او تأکید کرد: هر تیمی برای ما قابل احترام است و نقاط قوت و ویژگی‌های خاص خودش را دارد. ما هم تلاش می‌کنیم با تحلیل دقیق، بهترین استفاده را از شرایط بازی ببریم. اما این جزئیات مربوط به کار فنی است و در حیطه آنالیز فنی تیم مطرح می‌شود.

انتظار به‌جای هواداران پرسپولیس

وحید هاشمیان در پاسخ به پرسشی درباره فشار و انتظارات هواداران پرسپولیس گفت: پرسپولیس و هر تیم بزرگ دیگری، چه در ایران و چه در خارج از کشور، همیشه هوادارانی دارد که از تیمشان انتظار برد و موفقیت دارند. در گذشته هم مربیان بزرگی در پرسپولیس کار کرده‌اند که موفقیت‌های زیادی به دست آورده‌اند، اما ممکن است در مقاطعی نتایج دلخواه حاصل نشده باشد. با این حال، هواداران انتظارشان از ما کاملاً بجا است.

تلاش و پشتکار؛ اساس کار در پرسپولیس

سرمربی پرسپولیس در ادامه افزود: ما در کادر فنی و بازیکنان، همه شرایط فوتبال را تجربه کرده‌ایم و می‌دانیم در چنین تیمی باید با وجدان کاری، پشتکار و نهایت توان کار کنیم. تمام اعضای تیم به این باور رسیده‌اند که باید با تمرکز و تعهد بالا کارشان را انجام دهند. به نظر من، نتایجی که تا الان گرفتیم با روند رشد تیمی‌مان کاملاً منطبق نبوده است، اما مطمئنم این هماهنگی به‌زودی ایجاد می‌شود.

بازگشت مصدومان و تقویت انسجام تیمی

او با اشاره به مصدومیت‌های متعدد تیمش گفت: در هفته‌های گذشته شرایط سختی از نظر مصدومیت داشتیم و همین موضوع روی انسجام تیمی تأثیر گذاشت. امیدواریم هرچه زودتر بازیکنان مصدوم به شرایط مسابقه برگردند تا بتوانیم از تمام پتانسیل تیم استفاده کنیم.

هاشمیان گفت: چه در زمینه مدیریت تیم و چه در مسائل فنی، ما بازیکنان و مربیانی داریم که تجربه این شرایط را داشته‌اند. تلاش ما این است که با ارائه بازی‌های خوب و کسب پیروزی‌هایی که هواداران شایسته آن هستند، فصل را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانیم.

از مذاکره با سرمربی خارجی اطلاعی ندارم؛ اولتیماتومی داده نشده است

در ادامه نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرم‌آباد، یکی از خبرنگاران از سرمربی پرسپولیس درباره احتمال گفت‌وگوی مدیران باشگاه با چند سرمربی خارجی سوال پرسید.

هاشمیان در پاسخ گفت: من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم. حدود دو هفته پیش جلسه‌ای با هیئت‌مدیره داشتیم و در آن جلسه درباره مسائل مختلف از جمله روند تیم، آینده، و برنامه‌های فنی صحبت کردیم. این جلسات به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛ ممکن است هر ماه یا دو ماه یک‌بار برای تبادل نظر و بررسی شرایط تیم تشکیل شود. اما در آن جلسه یا جلسات دیگر هیچ بحثی درباره سرمربی خارجی مطرح نشده است.

او در ادامه با تأکید بر اینکه تمرکزش فقط بر کار فنی و پیشرفت پرسپولیس است، افزود: من تا روزی که در پرسپولیس هستم — چه یک روز، چه ده روز، چه یک سال و حتی ده سال — تمام تلاشم را می‌کنم که تیم موفق باشد. من و اعضای کادر فنی با تمام توان کار می‌کنیم تا پرسپولیس بتواند بازی‌های خوب و نتایج درخشانی کسب کند. تمرکز ما فقط روی رشد تیم و خوشحال کردن هواداران است.

هاشمیان در پایان این بخش از صحبت‌هایش گفت: تاکنون هیچ اولتیماتومی از سوی باشگاه به من داده نشده است.