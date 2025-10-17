عملیات نجات در سرخه با موفقیت همراه شد؛ پایان ۶ ساعت انتظار و نگرانی

سید مرتضی زرگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای یک عملیات نجات توسط هلال احمر سرخه خبر داد و ابراز کرد: فردی که در محدوده چلیم و آبگرم شهرستان سرخه مفقود شده بود، با تلاش نجاتگران هلال‌احمر و پس از شش ساعت عملیات جست‌وجو، پیدا و به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: امروز گزارشی مبنی بر مفقودی یک نفر در محدوده دشت چلیم و آبگرم سرخه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

رئیس هلال احمر سرخه در توصیف حادثه توضیح داد: پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر به محل اعزام شدند و عملیات جست‌وجو بلافاصله با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی منطقه آغاز شد.

زرگر با بیان اینکه نجاتگران پس از شش ساعت جست‌وجوی مستمر در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، موفق به یافتن فرد مفقود شده شدند، گفت: این فرد به دلیل مصدومیت جسمی، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، جهت ادامه درمان توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان انتقال یافت.