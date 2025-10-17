  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

عملیات نجات در سرخه با موفقیت همراه شد؛ پایان ۶ ساعت انتظار و نگرانی

عملیات نجات در سرخه با موفقیت همراه شد؛ پایان ۶ ساعت انتظار و نگرانی

سرخه - رئیس جمعیت هلال احمر سرخه از نجات فردی که در منطقه چلیم و آبگرم این شهرستان مفقود شده بود، پس از یک عملیات شش ساعته جست‌وجو خبر داد.

سید مرتضی زرگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای یک عملیات نجات توسط هلال احمر سرخه خبر داد و ابراز کرد: فردی که در محدوده چلیم و آبگرم شهرستان سرخه مفقود شده بود، با تلاش نجاتگران هلال‌احمر و پس از شش ساعت عملیات جست‌وجو، پیدا و به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: امروز گزارشی مبنی بر مفقودی یک نفر در محدوده دشت چلیم و آبگرم سرخه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

رئیس هلال احمر سرخه در توصیف حادثه توضیح داد: پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر به محل اعزام شدند و عملیات جست‌وجو بلافاصله با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی منطقه آغاز شد.

زرگر با بیان اینکه نجاتگران پس از شش ساعت جست‌وجوی مستمر در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، موفق به یافتن فرد مفقود شده شدند، گفت: این فرد به دلیل مصدومیت جسمی، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، جهت ادامه درمان توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان انتقال یافت.

کد خبر 6625389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها