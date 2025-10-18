ملانوری: اشتغال پایدار کلید تحول اقتصادی و اجتماعی استان همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی صبح شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همدان اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار نه‌تنها موجب رشد اقتصادی می‌شود، بلکه به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند و باید در صدر اولویت‌های اجرایی استان قرار گیرد.

وی افزود: فهرست جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری تا پایان آبان‌ماه تدوین شده که این اقدام، بستر جهش در جذب منابع و رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

ملانوری با ابراز رضایت از کسب رتبه نخست رضایتمندی مردمی توسط استان همدان، این موفقیت را نتیجه تلاش هماهنگ دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: حفظ این جایگاه نیازمند برنامه‌ریزی هوشمند و نظارت میدانی است.

استاندار همدان با بیان اینکه این استان در میان استان‌های برتر کشور در جذب تسهیلات اشتغال قرار دارد، تصریح کرد: دستگاه‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد اهداف خود را تحقق داده‌اند، موظف‌اند تا پایان مهلت مقرر نسبت به تکمیل برنامه‌ها اقدام کنند.

ملانوری‌شمسی عنوان کرد: طبق تصمیم کارگروه، تمامی دستگاه‌ها باید تا پایان آبان‌ماه حداقل بیست مجوز بی‌نام صادر کرده و گزارش آن را ارائه دهند تا فهرست جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت عمومی منتشر شود. این فهرست، نقشه راه سرمایه‌گذاری در همدان خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان در جلسات اجرایی گفت: تصمیم‌سازی‌های اثربخش باید محور جلسات باشد تا زمینه تحقق تحول اقتصادی استان با تمرکز بر اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم شود