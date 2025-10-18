  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

مطالبات گندم‌کاران تا ۲۲ مهر پرداخت شد

مطالبات گندم‌کاران تا ۲۲ مهر پرداخت شد

سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد که مطالبات گندم کاران تا ۲۲ مهر پرداخت و تسویه شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران از ابتدای سال تا ۲۲ مهرماه سال جاری پرداخت شده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون، از محل اعتبارات خرید تضمینی گندم، در مجموع ۱۵۹ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته که این رقم معادل ۱۰۰ درصد ارزش خرید تضمینی تا ۲۲ مهرماه امسال است.

این اقدام با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین به‌موقع منابع مالی گندمکاران انجام شد تا کشاورزان با اطمینان به کشت ادامه دهند.

کد خبر 6626385
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      کجا تسویه کردیدپول گندم کاران من نوعی ۳۱ تن گندم دادم تحویل تا الان ۵۷۰ تومن دولت بهم داده پس تکلیف اون باقی مانده پول ما چی میشه
    • کشاورز IR ۰۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      از ده درصد باقیمانده ۵ درصد پرداخت شده و ۵ درصد مانده است
    • وحیدشکری IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب پس چرا ۵درصد مطالبات گندمکاران ملایر پرداخت نشده؟
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      امروز ۲۶ مهر است وپول یه پرداخت بابت تسویه حساب وهنوز ۵درصد مانده
    • فرزاد IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      دروغ تو روز روشن چرا ۵درصد پول ما رو نمیدن کجا تسویه کردین
    • محمد حسن مرادی IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با زور 5درصد پول گندم را ندادند و بیمه هم نکردند

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها