به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران از ابتدای سال تا ۲۲ مهرماه سال جاری پرداخت شده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون، از محل اعتبارات خرید تضمینی گندم، در مجموع ۱۵۹ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته که این رقم معادل ۱۰۰ درصد ارزش خرید تضمینی تا ۲۲ مهرماه امسال است.

این اقدام با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین به‌موقع منابع مالی گندمکاران انجام شد تا کشاورزان با اطمینان به کشت ادامه دهند.